Google forzerà le applicazioni, presenti sul Play Store, a cancellare i profili indesiderati per crearne di nuovi.

L’azienda di Mountain View ha appena introdotto una nuova regola nel Play Store, che potrebbe permetterci, in ​​futuro, di cancellare un account più facilmente per crearne uno nuovo. Quali sono le novità che comporta l’introduzione di questa nuova impostazione? Scopriamo insieme quali effetti a lungo termine avrà questa nuova politica che sarà introdotta, per gradi, da parte di Google e che riguarderà, da vicino, gli sviluppatori.

Google interviene sulle app del Play Store affinché eliminino gli account indesiderati

A volte capita di creare un account su una nuova applicazione appena scaricata sul proprio smartphone.

Tuttavia, non è sempre così facile eliminarlo in seguito, sia perché non viene offerta alcuna opzione per cancellare i propri dati, sia perché ci siamo semplicemente dimenticati di farlo. Fortunatamente, Google ha deciso di affrontare l’argomento di petto.

Le app disponibili sul Play Store ora dovranno avere una “opzione facilmente accessibile” per eliminare l’account creato, sia all’interno dell’app stessa che sul web. In un post sul blog, Google spiega che questa modifica punta a dare agli utenti “maggiore chiarezza e controllo sui propri dati in-app“.

Una mossa simile a quella attuata da Apple

L’impostazione di questi nuovi criteri, che permetterà una facile eliminazione dell’account nelle app Android, costringerà le stesse a fornire agli utenti un modo semplice per eliminare il profilo personale creato in fase di installazione.

La mossa di Google segue quella di Apple, che ha implementato una politica simile il 30 giugno 2022 per le app dell’App Store.

Inoltre, questa nuova regola richiede anche agli sviluppatori di eliminare i dati degli utenti dai propri server al momento dell’eliminazione dell’account. Se uno sviluppatore deve conservare i dati utente per motivi specifici, deve evidenziarlo nell’app.

Come spesso accade, questa nuova impostazione entra in vigore in più fasi. I creator hanno tempo fino al 7 dicembre per rispondere alle domande sull’eliminazione dei dati nel modulo di sicurezza della loro app.

Le modifiche appariranno nel Play Store all’inizio del 2024, dopodiché gli sviluppatori potranno richiedere un’estensione fino al 31 maggio dello stesso anno.

Questo cambiamento fa parte di un piano più ampio di Google per semplificare la vita agli utenti, possessori di smartphone Android.

Di recente l’azienda ha, ad esempio, facilitato notevolmente la vita quotidiana dei possessori di più dispositivi Android, consentendo loro di scaricare applicazioni su diversi smartphone contemporaneamente.