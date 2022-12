Sabrina Impacciatore spopola negli USA: la carriera dell’attrice italiana

Sabrina Impacciatore è l’attrice del momento: dopo The White Lotus, è diventata super popolare negli USA e sembra che potrebbe anche calcare il palco di Sanremo 2023. Diamo un’occhiata alla sua brillante carriera.

Una carriera ventennale quella di Sabrina Impacciatore, nel mondo dello spettacolo italiano ormai dai primi anni 2000.

Ma, molti lo sanno bene, quando diventi popolare negli USA probabilmente il tuo lavoro come attrice sì che ha fatto davvero un passo avanti. È questo il suo caso: Sabrina, dopo aver partecipato alla serie HBO The White Lotus, è una vera e propria star Oltreoceano.

Sabrina Impacciatore: dai set italiani a Hollywood

Si parla molto di Sabrina Impacciatore negli ultimi mesi, l’attrice italiana scelta per il ruolo di Valentina in The White Lotus, la serie cult statunitense che per la seconda stagione è stata girata in Italia.

Molti critici parlano di un “grande salto” per Sabrina, che effettivamente lo ha fatto, diventando popolarissima negli USA, tanto che girano video sul web mentre suoi fan impazziti la seguono, chiedono autografi e foto.

Inoltre, Sabrina Impacciatore ha avuto un enorme successo dopo aver partecipato al Late Show di Jimmy Kimmel, dando il via a una scia di popolarità che ora è al suo apice.

Ma dopo una carriera ultraventennale, non si può dire che Sabrina Impacciatore stia muovendo i primi passi solo oggi, proprio no.

Infatti, l’attrice è ormai consolidata nel mondo del cinema e dello spettacolo italiano, protagonista di numerosi film importanti.

Dai suoi esordi a Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni degli anni ’90, Sabrina Impacciatore ha avuto ruoli molto importanti: la ricordiamo nei film “L’ultimo bacio”, “Baciami ancora” e “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, ancora in “Gente di Roma” di Ettore Scola, “N (Io e Napoleone)” di Paolo Virzì e tantissimi altri.

Insomma, possiamo dire che Sabrina, oggi 54 anni, abbia una carriera ben consolidata alle sue spalle, ma è anche vero che il 2022 ha portato un vero e proprio cambiamento nella sua vita, sia di attrice che personale.

Sabrina alla conquista di Hollywood…e di Sanremo?

L’attrice italiana Sabrina Impacciatore è stata scelta per il ruolo di Valentina in The White Lotus, la seconda stagione targata HBO ambientata in Sicilia.

L’attrice interpreta la direttrice del famoso albergo a Taormina, una donna molto rigida, precisa, ma che in realtà cela una fragilità nascosta, nonché un’omosessualità che fa fatica a rendere nota.

Un ruolo, questo, che è valso alla Impacciatore un successo clamoroso, che adesso si sta godendo a pieno. In un’intervista alla Stampa, anche lei però resta stupita perché comunque, come abbiamo detto, non è di certo un’attrice agli esordi:

La mia interpretazione non è sfuggita a nessuno: bam, di colpo sono esplosa! E dire che io sono un’attrice di lungo corso che non recita ma vive sempre i personaggi che interpreta: queste cose le ho fatte anche in altri film italiani. Dal 2000! A questo punto uno delle domande se le fa

Sabrina è consapevole, quindi, di aver pagato un caro prezzo in Italia, a causa dei diversi pregiudizi sul suo aspetto fisico ma anche dovuti al fatto che venisse dalla televisione. Tutte etichette che, a quanto pare, grazie al lavoro a Hollywood ora sono sparite.

Ora, la star parla di un futuro all’estero, con progetti internazionali. Come ammette lei stessa, in America è molto felice e le piace la possibilità di avere numerose opportunità, cose che forse in Italia potrebbero venire a mancare.

c’è un’atmosfera frizzante di possibilità che qui in Italia manca: da noi si respira un’aria di rassegnazione, là invece di sogno. Quando dico “Mi piacerebbe fare quest’idea”, qui mi guardano come se fossi pazza, oltreoceano si entusiasmano

Ma Sabrina Impacciatore potrebbe tornare su un palco italiano, secondo alcune voci recenti: parliamo di Sanremo 2023.

L’attrice, infatti, è protagonista di una delle tante ipotesi di queste settimane, secondo cui Amadeus potrebbe sceglierla come co conduttrice. Sarà possibile o resterà solo una voce?

Sanremo o no, Sabrina Impacciatore ora può godere del suo grande e meritato successo, in attesa di altri progetti che, chissà, la porteranno davvero a girare tutto il mondo.