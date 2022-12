“Il primo Natale senza di lui…”, Orietta Berti a cuore aperto: era tutto per lei

Orietta Berti, in questi mesi è occupata come opinionista al Grande Fratello Vip. Il suo Natale, però, non è stato facile. Vediamo perché.

Orietta Berti è stata ospite da Mara Venier e ha rivelato il perché delle sue feste sottotono.

Il Natale sottotono di Orietta Berti

La cantante Orietta Berti, soprannominata negli anni l’usignolo di Cavriago, ha oggi 79 anni ma la sua carriera non si è per niente fermata da quando ha iniziato. Alcuni hanno ipotizzato addirittura che, quella che sta vivendo attualmente, sia una sua vera e propria nuova giovinezza professionale. Tant’è che sembra che i programmi televisivi se la contendano.

Orietta Berti, infatti, ha accettato di essere l’opinionista, in questi mesi, del programma televisivo in onda su Canale 5 Grande Fratello Vip. La cantante, per aver accettato questo incarico, è stata anche molto criticata. in realtà, lei stessa ha affermato di aver accettato per il cachet stellare che le ha proposto Signorini.

Il suo percorso, anche al Gf Vip, non la sta facendo affatto sfigurare. Infatti, non le manda a dire e sta riscuotendo un grande successo di pubblico, dicendo sempre ciò che pensa. Purtroppo, però, la cantante 79 enne non ha trascorso delle feste natalizie molto felici poiché ha avuto il cuore pesante.

Perché ha trascorso un Natale sottotono

La cantante è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. In quella sede, Orietta Berti, ha scelto di raccontarsi a cuore aperto, non tralasciando alcuni dettagli importanti della sua vita privata. Ad esempio, l’amore incondizionato per il marito Osvaldo ma anche per i suoi due figli Omar ed Otis.

La Berti è sempre stata contraria a gossip e pettegolezzi tant’è che sin dalla giovane età, da quando è iniziata la sua carriera, ha scelto di tenere lontani i suoi affetti dalle luci della ribalta, salvaguardandoli dai paparazzi. Con i figli ha un legame molto particolare:

“Mi piace avere uno della famiglia vicino a me, per quello mi vedi sempre gioiosa e serena, perché ho sempre qualcuno della famiglia vicino a me che mi dice quello che va bene, quello che non va bene, che devo fare, che non devo fare”.

Le sue feste di Natale, quest’anno, non sono state molto piacevoli rispetto agli altri anni. A parte il fatto che ieri sera, 26 dicembre, serata festiva, era a lavoro in diretta su Canale 5. Il motivo della tristezza è stata la perdita del suo amato cane. Questo Natale, infatti, è stato il primo senza di lui. Otello, questo il nome del suo cane, è venuto a mancare qualche giorno prima di Natale. Una perdita che ha lasciato in lei e tutta la famiglia un vuoto incolmabile. Con lui ha trascorso nove anni insieme.