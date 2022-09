Russia: conclusi i referendum illegali per annettere le province ucraine

Le autorità imposte dalla Russia riferiscono che il sostegno all’adesione al Paese sale in alcune province a oltre il 99% dopo una consultazione senza garanzie.

Le enormi urne elettorali di Donetsk e Lugansk sono state totalmente vuote questo martedì, a poche ore dagli pseudo-referendum per l’annessione alla Russia, nel collegio elettorale della cittadina russa di Tver. A prima vista, il numero delle schede superava appena le dita di una mano in ciascuna finestra, anche se era difficile da verificare perché scattare foto era severamente vietato.

99,23% e il 98,42% la percentuale di voti in sostegno all’annessione alla Russia rispettivamente a Donetsk e Lugansk

Non fotografare né fare domande ai presenti al collegio elettorale, a differenza dei plebisciti riconosciuti dalla comunità internazionale. La trasparenza delle procedure era però la cosa meno importante per il Cremlino: le autorità hanno annunciato che in alcune province il sostegno all’adesione sfiorava il 99% a poche ore dalla conclusione delle consultazioni a cui non hanno nemmeno potuto partecipare Ucraini fuggiti dalla guerra nel resto del Paese o in Europa.

Ciò che era importante per Mosca non erano le garanzie legali, ma piuttosto l’apertura delle porte a considerare queste regioni come parte della Russia e minacciare così Kiev di una risposta brutale – anche nucleare – se il suo esercito continuasse a riprendersi le terre occupate da Mosca. Nel tardo pomeriggio di martedì, i risultati offerti dalle autorità hanno mostrato il 99,23% e il 98,42% di sostegno all’annessione rispettivamente a Donetsk e Lugansk, e il 93,11% a favore a Zaporizhia e l’87% a Kherson.

Gli pseudo-referendum si sono svolti da venerdì a questo martedì. Nelle elezioni del 2019, Volodymyr Zelensky, un fervente critico dell’annessione alla Russia, è stato il candidato più votato nei territori allora controllati da Kiev. L’attuale presidente ha ottenuto la vittoria sia al primo che al secondo turno delle elezioni tenutesi in tempo di pace e alla presenza di osservatori internazionali.

Nonostante il fatto che i combattimenti, l’esilio e la mobilitazione di gran parte della popolazione non siano la cornice migliore per votare, i plebisciti sono stati condotti da Mosca in risposta all’avanzata di Kiev in quelle regioni. Si sono viste immagini delle autorità elettorali recarsi a raccogliere le schede elettorali presso le case scortate da militari armati di automatismi.

Allo stesso modo, non è mai stato chiarito chi potesse votare: la provincia di Zaporizhia è in gran parte controllata da kyiv, e il capo della sua amministrazione militare, Yevgeni Balitski, ha assicurato che il referendum continuerà ancora “dopo la sua liberazione”. La consultazione si è svolta sia in territorio ucraino che in Russia. A Tver si è svolto il referendum nel suo centro culturale Mir (pace, in russo) e nelle case di chi chiede di votare. In questi casi, la cosa normale è fare un censimento.

Ma non questa volta. “Non sappiamo quante persone votano qui. Le informazioni sul voto sono state trasmesse in televisione. Le persone lo scoprono e vengono a votare per se stesse”, dice la persona con cui raccomandano di parlare al collegio elettorale, una persona che rifiuta di identificarsi.”Siamo solo collaboratori della commissione elettorale”, dice la portavoce. “La regione di Tver collabora alla conduzione del referendum con le autorità di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia.

I partner importanti d Putin come Serbia, Cina o Kazakistan non ne riconoscono i risultati

Le persone che lavorano in questi seggi elettorali rappresentano quei territori. Non sono russi, sono persone di quelle zone”, aggiunge. È impossibile parlare con questi cosiddetti rappresentanti dei territori ucraini. Fatta eccezione per diversi poliziotti e il personale dei tavoli elettorali, non si osserva che ci sia nessun altro nelle due enormi stanze del recinto. In altre regioni, gli unici osservatori internazionali facevano parte della costellazione del Cremlino, compresi alcuni stranieri legati ai suoi media.

Questo ripete la storia vissuta otto anni fa con l’annessione russa della Crimea, dove il plebiscito non è stato approvato dall’Ucraina in quanto attaccava la sua sovranità né era supervisionato da osservatori neutrali. Anche questi referendum, organizzati nei territori conquistati nel mezzo della guerra, sono stati dichiarati “illegittimi” e “illegittimi” dalla comunità internazionale.

I partner importanti della Russia come Serbia, Cina o Kazakistan non ne riconoscono i risultati e gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno avvertito che prenderanno provvedimenti contro i suoi promotori. “Ci saranno conseguenze per tutte le persone che hanno partecipato all’organizzazione di questi referendum illegali e che li hanno sostenuti”, ha avvertito martedì il capo della diplomazia europea Josep Borrell. Il centro culturale di Tver sembra essere un normale seggio elettorale.

Urne chiuse con sigilli e seggi elettorali con tre persone consapevoli di aver completato i loro protocolli. Dopo mezzogiorno, in poco più di mezz’ora, entrano per votare solo tre anziani. Due al tavolo di Lugansk e uno al tavolo di Donetsk. Mostrano quelli che sembrano passaporti ucraini. “Vivo qui dal 2014”, dice una delle donne anziane ai capitavola. Quell’anno fu l’inizio della guerra del Donbas. Prima sono arrivate due donne scortate da un poliziotto con due urne sigillate e vuote, fatta eccezione per quella che sembrava una scheda elettorale in ciascuna.

“Forniamo assistenza e trasporto affinché le commissioni elettorali si rechino in tutti i punti dell’oblast [regione] in modo che i cittadini di quei territori possano votare. Tutti i voti da noi verificati vanno ai quattro territori e lì verrà annunciato il risultato generale”, afferma la portavoce. Per verificare la partecipazione di altri giorni vi rimandiamo a un canale Telegram chiamato ‘Tutto sulle elezioni nella regione’ di Tver, che conta circa 670 iscritti.