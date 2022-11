Ruota la manovella del riscaldatore per 5 secondi di fila: ecco cosa succede

Hai mai provato a ruotare la manovella del riscaldatore? Basteranno pochi secondi ed ecco cosa succede: mai visto prima.

Ci sono dei piccoli gesti che devono essere fatti in un determinato modo, al fine di poter ottenere un qualcosa di particolarmente utile. Solamente ruotando la manovella del riscaldatore per pochi secondi si può arrivare alla risoluzione di un problema e non solo. Se non l’hai mai fatto allora è il momento di capire a cosa serve e come muoversi velocemente grazie ad una semplice manovella.

Riscaldatore acceso: quali problemi si riscontrano?

Quando arriva la stagione invernale, ci si ritrova a dover accendere i riscaldatori che si hanno a casa a volte senza fare la corretta manutenzione. In effetti, una volta acceso potrebbe capitare di sentire un rumore molto strano e fastidioso.

In alcune circostanze è solo un piccolo assestamento, in altre invece potrebbe riguardare un problema molto più serio. Il rumore che esce dal radiatore non dovrebbe mai riguardare la primissima accensione, ma ci sono delle circostanze – come accennato – in cui può assolutamente capitare.

Se si verifica un difetto di installazione o un mancato controllo di routine, allora è il momento di mettere tutto nelle mani di un tecnico specializzato. Al contrario, si può gestire la situazione in poche semplici mosse.

Poi ci sono dei rumori fastidiosi che si potrebbero presentare a seguito di un aumento del flusso dell’acqua che arriva dal sistema centralizzato. Non solo, la causa scatenante potrebbe essere il calcare che si accumula dentro il radiatore con un blocco che causa un ronzio fastidioso.

Il rumore di un radiatore è sempre fastidioso e risolverlo non è di certo facile. Non bisogna nemmeno ignorarlo perché se non funziona al meglio spingerà sempre di più, impattando completamente sulla bolletta di fine mese. Visto che la parola d’ordine attuale è risparmiare, grazie ad una manovella si potrà realizzare tutto questo.

Manovella del riscaldatore: basta girarla per qualche secondo per ottenere questo risultato

C’è una manovella che può essere molto utile, da usare in queste circostanze particolari. La prima cosa da fare è girarla raggiungendo la temperatura più alta, per poi passare alla temperatura normale. Ecco che il rumore dovrebbe essere scomparso, grazie alla regolazione della temperatura dell’acqua.

Poi è necessario anche spurgare il radiatore, facendo attenzione che siano spenti e freddi con uno straccio a disposizione per non bagnare per terra:

Ruotare la manovella in senso antiorario fino a quando non si sente lo sfiato dell’aria Ruotare poi in senso orario chiudendo la valvola nel momento in cui l’acqua esce

Riaccendere il riscaldamento e verificare che tutto funzioni al meglio.

Ecco perché una manovella semplice del riscaldatore può essere d’aiuto e bisogna imparare ad usarla al meglio. In pochi secondi si potrà risolvere l’annoso problema del rumore o del sibilo.