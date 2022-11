Palomino, al ritorno in campo dopo il caso di doping, ha fatto di tutto

By

Ritorno in campo agrodolce e rocambolesco per Palomino, dopo il caso doping. Il difensore prima fa autogol, poi firma il gol del 2-3 contro l’Inter della sua Atalanta.

Prima su corner fa gol nella sua porta, poi riapre la partita. Un ritorno in campo pieno di emozioni per Palomino che ha sfruttato l’infortunio last minute di Toloi per ritornare a solcare il terreno di gioco. La scorsa settimana era stato assolto dalle accuse di doping di questa estate.

Il ritorno in campo per Palomino è stato un po’ inatteso, buttato nella mischia da Gasperini a causa dell’infortunio last minute di Toloi, fattosi male nel riscaldamento a pochi minuti da Atalanta-Inter. Il centrale argentino la settimana scorsa era stato assolto dalle accuse di doping, dopo che a luglio era stato trovato positivo a un’anabolizzante, il Clostebol.

La risposta in campo è stata ottima nel lunch match di oggi, visto che durante i mesi di stop – mentre si attendevano i vari ricorsi – il difensore ha continuato ad allenarsi in maniera personalizzata nonostante la squalifica. E dunque una delle colonne dell’Atalanta di Gasperini si è fatta trovare pronto, incappando prima in alcune difficoltà ma poi riaprendo la partita.

Una gara intensa, quella dei nerazzurri di Bergamo contro l’Inter, uscita poi vincitrice dal Gewiss Stadium con il risultato di 2-3. La terza rete dei milanesi è stato proprio un autogol di Palomino, arrivato al minuto 61, ma lo stesso numero 6 ha poi in qualche modo rimediato al suo errore riaprendo la partita pochi minuti dopo.

È stata una liberazione la vittoria in tribunale, arrivata lo scorso 5 novembre. Josè Luis Palomino, però, si era sempre detto fiducioso della giustizia, così come il suo allenatore. E fortunatamente il tribunale nazionale Antidoping gli ha dato ragione.

L’accusa è caduta, e adesso dopo l’assoluzione il difensore potrà tornare regolarmente a scendere in campo al fianco dei suoi compagni. E già nel pomeriggio di oggi, durante il match di Serie A delle 12:30 Palomino si è reso grande protagonista.

Non deve essere sicuramente stato semplice scendere in campo dopo 3 mesi di stop forzato, anche se il numero 6 ha giocato una partita assolutamente dignitosa. Al 16′ del secondo tempo, però, a causa di una carambola su corner calciato dall’Inter, il difensore ha sfortunatamente infilato nella sua stessa porta il pallone del 3-1. Pochi minuti dopo, sempre su corner però, Palomino ha rimesso in corsa i suoi segnando stavolta alle spalle di Onana.

La partita è dunque terminata 3-2 per l’Inter, ma Gasperini da ora in poi potrà nuovamente contare sul suo difensore, che nell’Atalanta vanta 204 presenze, 9 gol e 5 assist.