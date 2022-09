Rumore dal frigo, occhio: la causa è proprio questa | Risolvi così in pochi secondi

Il frigo è un elettrodomestico che, a volte, può risultare davvero molto rumoroso. Vediamo come risolvere.

Stando accesi ininterrottamente, è inevitabile che i frigo possano emettere qualche rumore ogni tanto.

Frigo rumoroso: le cause

Il frigo è uno degli elettrodomestici irrinunciabili della nostra casa. Senza di esso non si potrebbero conservare i cibi deperibili che diventerebbero pericolosi per la nostra salute o addirittura non più commestibili.

Stando perennemente acceso, il frigo può emettere dei rumori dovuti al suo normale funzionamento. Altri rumorini, però, non sono assolutamente normali e bisogna stare con l’orecchio teso per evitare che si possano verificare dei guasti.

Come interpretare i rumori

Il primo rumore che si dovrebbe interpretare è il clic. Questo indica che il termostato si è spento ed il ciclo consueto di regolazione della temperatura è stato ultimato.

Il secondo rumore è quello dei gorgoglii. In pratica, ciò si verifica quando il fluido refrigerante compie il suo circolo attraverso i tubi del dispositivo.

Il terzo rumore, di cui non bisogna preoccuparsi, riguarda quello che potrebbe somigliare ad alcuni colpi. Questo rumore si ricollega al fatto che le pareti possono espandersi e contrarsi per via degli sbalzi termici che possono verificarsi in casa.

Un rumore simile ad un suono del motore riguarda il fatto che il motore si è semplicemente attivato. In pratica, le ventole in evaporazione si attivano e, di consueto, risultano essere più forti dello stesso motore.

Anche i fischi possono essere piuttosto comuni in tutti i dispositivi refrigeranti. Alcuni frigo, inoltre, possono avere degli allarmi specifici che manifestano degli aumenti o delle diminuzioni di temperatura oppure che la porta è stata lasciata aperta.

Ti abbiamo illustrato i rumori classici di un normale frigo che funziona. Purtroppo, però, ci sono altri rumori che non riguardano il funzionamento normale. Uno di questi è la vibrazione. Quest’ultima, potrebbe essere dovuta ad una non corretta installazione dell’elettrodomestico. Un esempio, potrebbero essere i piedini che non toccano bene sul pavimento. Le vibrazioni emesse dal frigorifero potrebbero far vibrare anche elementi ad esso esterni come, ad esempio, mensole e scaffali poste nelle sue vicinanze.

In altri casi, le scosse potrebbero essere dovute alle vaschette raccogli gocce. Se il rumore della ventola è troppo forte, però, potrebbe esserci un guasto o alla ventola stessa oppure al compressore del frigorifero.

Come risolvere

Per risolvere le vibrazioni da cattiva installazione dovrai verificare come poggiano i piedini, se è posto lontano dal muro o altri oggetti. Se il rumore viene da dentro, sincerati che ci siano le mensole ben messe ed i cibi posizionati come si deve.

Nel secondo caso, potrebbe essere necessario sbrinare il frigorifero. Se, invece, è il compressore del frigorifero ad essere molto rumoroso, la sua riparazione potrebbe richiedere molti soldi e l’intervento di un tecnico.