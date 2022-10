Rosmarino, mettilo sulla nuca: questi problemi potrebbero sparire per sempre

Ecco il rosmarino che con le sue mille proprietà diventa ottimo da mettere sulla nuca. Perchè potrebbe salvarti la vita? Parlano gli esperti

Chi è che non ha in casa del rosmarino? Impossibile rinunciare a questa pianta dalle mille virtù, che per secoli è stata usata non solo in ambito culinario ma anche come insaporitore per i piatti della tradizione. Forse non lo sapete, ma c’è un metodo antichissimo che consiste nel metterlo sulla nuca: ma per quale motivo? Gli esperti spiegano i benefici, trattamento e anche preparazione.

Quali sono i particolarità del rosmarino?

Come accennato, la pianta di rosmarino è presente in tutte le case al fine di sfruttare tutte le sue potenzialità e non solo in ambito culinario. Una pianta antichissima che veniva impiegata nella medicina e nel benessere, come ingrediente naturale non irritante.

Poi è entrato a far parte anche della cucina con preparazioni di piatti tradizionali e non, per impreziosire e insaporire tutti i piatti. È una erba aromatica – Rosmarinus officinalis – con proprietà terapeutiche oltre la media per risolvere tutti i problemi che si presentano giorno dopo giorno.

In linea generale, il rosmarino è un valido aiuto contro tutti i dolori articolari e per eliminare le tensioni dello stress. Tra le sue mille proprietà possiamo inoltre citare la sua azione antinevralgica, effetto migliorativo per la respirazione e per la tosse.

Non solo, viene usato anche per l’apparato digerente, perché riesce a facilitare la produzione di bile e la digestione in generale. Per fare maggiore chiarezza:

È un ottimo digestivo

È un ottimo diuretico

È un ottimo alleato per il contrasto dei gas intestinali

È ottimo per sollecitare il metabolismo e la funzione dell’intestino.

Il rosmarino si può applicare come olio essenziale, si può aggiungere nei piatti come insaporitore e poi si può anche bere grazie ad una buonissima tisana calda. Poi c’è un metodo che prevede la sua applicazione direttamente sulla nuca: come fare?

Rosmarino sulla nuca: benefici e tecnica

C’è un antico rimedio che prevede di poter mettere il rosmarino sulla nuca per poter ottenere non pochi benefici. È un metodo economico, veloce, profumato e che potrà dare a chi ne ha bisogno non poco sollievo.

Per poter preparare questa ottima soluzione, gli ingredienti sono i seguenti:

Alcuni rametti di rosmarino freschissimi

1 litro di alcol al 70%

Prendere i rametti di rosmarino e spezzettarlo mettendolo dentro il contenitore. Subito dopo aggiunger l’alcol sino all’orlo. Chiudere e lasciare riposare per 15 giorni in un luogo buio e ben areato.

Durante questo periodo di tempo scuotere tutti i giorni il barattolo, al fine di ravvivare la soluzione e renderla perfetta per la sua applicazione. Superato il tempo di posa, aprire il barattolo e impregnare al suo interno un batuffolo di cotone.

Il soggetto interessato dovrà mettersi a pancia in giù con la nuca “nuda”. Il batuffolo di cotone dovrà essere posizionato sulla cavità dietro la testa: questo è un metodo antico e ottimo per eliminare i dolori alla nuca – cervicale e schiena.