Ida finisce in ospedale per controlli medici: cosa è accaduto alla dama di UeD

Ida Platano, dama di Uomini e Donne è finita in ospedale. Ecco cosa è accaduto alla protagonista della trasmissione.

Grazie al programma televisivo Uomini e Donne, in tutti questi anni abbiamo avuto modo di conoscere e di affezionarsi a tanti protagonisti che hanno dato vita ad alcune dinamiche nate in trasmissione.

Molti di questi sono rimasti affezionati al programma e spesso tornano in studio per fare una visita alla conduttrice, Maria De Filippi, o a distanza di anno ricordano il loro percorso all’interno del programma.

Ida Platano: ecco il motivo per cui si è recata in ospedale

Alcuni di questi protagonisti hanno deciso di continuare a cavalcare l’onda del successo partecipando ad altri reality come L’isola dei famosi o il Grande Fratello Vip, mentre altri ancora hanno intrapreso un percorso diverso.

Se alcuni sono diventati imprenditori e hanno deciso di svolgere una vita comune, altri come Francesco Arca e Francesco Monte hanno intrapreso carriere diverse. Il primo è diventato un attore mentre il secondo sta cercando di insediarsi nel panorama musicale italiano.

Nelle ultime edizioni, il pubblico ha fatto conoscenza di una dama che specialmente negli ultimi due anni si può considerare la protagonista del programma, stiamo parlando di Ida Platano.

La donna, inizialmente ha intrapreso una storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ma tra i due ci sono stati sempre dei momenti altalenanti fatti da lunghi mesi d’amore e da altri mesi di forti discussioni.

I due, hanno anche messo alla prova il loro rapporto, partecipando al programma televisivo, che pare essere stato cancellato in modo definitivo dai palinsesti, Temptation Island.

Anche qui i due hanno avuto dei problemi a tal punto che la dama Gemma Galgani si è recata sul posto per consolare Ida, sua grande amica come sostegno per quello che stava vivendo.

Durante questa nuova edizione, Ida e Riccardo hanno cercato un chiarimento ma questo sembra non esserci stato dato che la donna ha deciso una volta per tutte di chiudere la storia con il cavaliere.

Infatti, Ida sta ricevendo la corte di Claudio e di Alessandro e sembra che con quest’ultimo abbia anche avuto un momento di intimità come è apparso nelle storie di Deianira Marzano, a seguito di una foto dove la donna è stata beccata da una fan in aeroporto in compagnia del cavaliere in questione.

Lo stato di salute della dama

Ma qualcos’altro ha allarmato i fan della dama in questi ultimi giorni. La donna nel pomeriggio di sabato 29 ottobre, tra le sue storie di Instagram ha postato una foto in una sala d’attesa di un ospedale.

Senza dare alcuna spiegazione, Ida ha messo in allarme i suoi fan, dato che negli scorsi mesi è stata nuovamente in ospedale per via di un malore che aveva avvertito e anche per via di un episodio accaduto in puntata.

Infatti, in una delle ultime puntate di Uomini e Donne, durante una discussione la donna scusandosi con tutti quanti ha chiesto di poter andare in bagno in quanto aveva una forte esigenza.

Una volta ritornata, i telespettatori hanno notato che al posto dei pantaloni colorati che indossava a inizio puntata, la donna è tornata a sedere al suo posto, con le altre dame, indossando un paio di jeans.

Sul web molti hanno pensato che la donna non si sia trattenuta per via di una dissenteria mentre altri pensano che sia stato un problema legato al ciclo mestruale. Altri ancora si sono preoccupati e sperano che prima o poi la donna, possa fare chiarimento sul suo stato di salute.

Però, sembra che la donna adesso stia bene e che la sua visita in ospedale sia stata per via di alcuni accertamenti. Non ci resta che attendere che sia la stessa dama a dare spiegazioni sull’accaduto.