Rose, come piantarle senza radici: svelato il metodo 100% funzionale

Rose senza radici, come fare per piantarle e farle diventare bellissime? Con questo metodo funzionale al 100% si può fare anche subito.

Quanti di noi sono innamorati della bellezza delle rose? Il profumo si fonde alle nuance dai colori unici e non è raro trovarne in giardino che crescono anche senza radici. In realtà, questo è un metodo particolare che viene consigliato dai giardinieri esperti per avere sempre un giardino fiorito di rose profumate e colorate bellissime. Si dice che per ogni colore, la rosa voglia esprimere un sentimento per questo bisogna stare molto attenti a cosa si regala e a chi. Lasciando un attimo questo argomento da parte, scopriamo insieme come piantare le rose senza radici.

Rose in giardino, come fare per averle sempre bellissime?

Avere delle rose bellissime non è facile, perché è una pianta che richiede dedizione e tanto amore. Se si ha il pollice verde sarà divertente occuparsi di loro durante tutto l’anno, al contrario chi non è propriamente amico del giardinaggio è bene si rivolga ad un esperto del settore.

C’è però un metodo che tutti quanti possono mettere in atto sperimentando, piantando le rose senza radici. Non è una magia e non è neanche uno sviluppo particolare della pianta: è un metodo che usano anche i giardinieri e per la quale ne svelano il metodo.

Rose senza radici, il metodo per piantarle

Come accennato, per avere un giardino sempre ricco di rose profumate e colorate basterà ricorrere ad un metodo innovativo e semplicissimo da attuare. Per piantare le rose senza radici si dovrà andare avanti step by step.

La prima cosa da fare è procurarsi una talea, operazione altamente delicata e importante. Come fare? Tagliare un ramo dal roseto scelto per l’operazione che abbia lo spessore di una matita.

Ora rimuovere tutte le spine con le tronchesi, eliminando anche le foglie vecchie. Subito dopo fare un taglio in diagonale sullo stelo e verificare se ci sono dei germogli appena nati. Ora è il momento di metterle in acqua per mantenerle vive.

Nel frattempo andrà preparato il terreno con una serra fai da te:

Prendere una bottiglia di acqua da 5 litri e tagliarla sui 7cm con le forbici lasciando un lembo di plastica così che si possa aprire e chiudere;

Mettere poi uno strato di fibra di cocco alto come la base della bottiglia, ideale per trattenere l’umidità all’interno della serra

Alcuni giardinieri consigliano di prendere anche un pezzetto di aloe vera, ingrediente naturale che aiuta a rafforzare le radici e la crescita delle rose

La talea dovrà essere strofinata con l’aloe sulla base e poi incastrato dentro la fibra di cocco.

È un metodo innovativo e semplicissimo per ottenere una moltiplicazione delle rose senza radici. Ora inumidire lo strato e mettere la serra fai da te in zona ombreggiata: dopo soli 12 giorni si potranno vedere i primi risultati.