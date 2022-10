Bonus bollette, nuova misura: come richiedere 300€ per acqua, luce e gas

By

In arrivo un nuovo bonus bollette: 300 euro solo per voi e per le utenze acqua, luce e gas. Tutto quello che devi sapere.

Ecco che un altro contributo sta per aggiungersi alla lunga lista: in questo periodo il Governo e anche i vari comuni si sono mobilitati per aiutare le famiglie che ne avevano bisogno.

Infatti diversi bonus sono stati erogati e tanti altri saranno erogati, come quello di cui vi parleremo a breve che prevede il rispetto di alcuni criteri. Di che criteri stiamo parlando?

Bonus 300 euro: caratteristiche

Come abbiamo accennato poco fa un nuovo aiuto sta per arrivare: un bonus bollette di ben 300 euro.

L’avviso ufficiale è stato pubblicato il 18 Ottobre dell’anno corrente e chiarisce come si tratti di un rimborso circa i costi legati alle utenze di acqua, luce e gas e che siano stati sostenuti dal mese di gennaio 2022 fino al 30 settembre.

Insomma si parla di un aiuto economico a favore di quelle famiglie che anche a causa della crisi economica non riescono a far fronte a queste spese. A proposito del suo importo c’è da dire che cambia e dunque è diverso in base al numero dei componenti del proprio nucleo familiare.

Sono infatti previsti 100 euro per quei nuclei formati da un solo componente e per ogni componente aggiuntivo al primo, tale importo aumenta di 50 euro. Ricordiamo che l’importo massimo è di 300 euro e riguarda quindi nuclei familiari numerosi.

Requisiti per ottenere il bonus bollette: quali sono?

Ma come può essere ottenuto tale bonus? Diciamo che devono essere rispettati solo due criteri: dunque essere residenti nel comune di Monopoli e presentare un ISEE che non superi le 15.000 euro.

Questo significa che non tutti potranno richiederlo, almeno per quanto riguarda questo specifico comune. Ognuno di voi può infatti controllare sul sito del proprio se vi sono altri aiuti che spesso presuppongono anche requisiti diversi.

Volendo tornare al contributo di Monopoli c’è da dire che si può accedere ad esso anche se le famiglie richiedenti hanno usufruito di altri aiuti, ma solo per il 50%.

Come inviare la richiesta del bonus

Arrivati a questo punto, se siete proprio di Monopoli, vorrete sapere come richiedere questo bonus. Basterà inviare la domanda attraverso il sito del proprio comune. Dovrete prima autenticarvi e per fare questo occorre lo SPID.

Il termine d scadenza è il 13 Novembre: dunque avete tempo fino alle 23.59 di questo giorno per richiedere il vostro bonus, per cui non è possibile presentare domanda due volte e nemmeno dai componenti dello stesso nucleo. Dunque un solo componente dello stesso nucleo potrà inviare la richiesta.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare abbiamo la copia dell’ISEE e di fatture di pagamento riguardanti le utenze di acqua, luce e gas nel periodo che va da gennaio a settembre. Inoltre va allegato il proprio iban.

Siccome il fondo per tale contributo è di 250.000 euro, qualora le domande inviate dovessero superare tale importo, sarà necessario stilare una graduatoria che prenderà in considerazione l’ISEE dando precedenza alle famiglie con minori e disabili.

Cosa aspettate? Se vivete a Monopoli inviate la vostra richiesta ma solo se il vostro ISEE ve lo consente.