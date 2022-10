Rosalinda Celentano, sapete perché si rasa sempre i capelli? Il motivo

Rosalinda Celentano ha sempre attirato l’attenzione di tutti per il suo lato estetico oltre che per la sua professionalità. Sapete perché si rasa i capelli? Finalmente svelata la curiosa ragione.

Sono anni che la figlia del famoso molleggiato si rasa i capelli a zero: per quale motivo? Finalmente, dopo anni, è lei a raccontare la verità. La ragione è incredibile.

Rosalinda Celentano, tutto sulla famosa figlia del molleggiato

Ultimogenita di Claudia Mori e di Adriano Celentano, Rosalinda ha due fratelli più grandi, Rosita e Giacomo. La prima è conosciuta in tutta Italia per la sua carriera nel mondo dello spettacolo, il secondo invece è più riservato e introverso e continua a vivere la sua vita lontano dai riflettori.

Proprio come la sorella maggiore, invece, Rosalinda ha deciso di percorrere la via dello spettacolo e ci è riuscita pure con grande successo. Inizia a partecipare fin da piccolina a programmi televisivi importanti come “Supersix” per il quale diventa il volto noto nel 1994.

Anche la carriera da attrice le dà grandi soddisfazioni. La ricorderete sicuramente nel film di Mel Gibson, “La passione di Cristo”, nel quale ha interpretato il ruolo di Satana. Ancora, teatro, televisione e tanta arte per la figlia del molleggiato.

Insomma, non si è risparmiata in nulla, sicuramente, Rosalinda Celentano. In tanti anni di carriera, la bella figlia d’arte ha attirato l’attenzione dell’Italia non solo per la sua bravura ma anche per un dettaglio del suo lato estetico che tutti hanno sempre notato: i capelli. Perché ha sempre i capelli rasati? Finalmente viene svelata la ragione.

Perché la figlia di Adriano ha i capelli rasati

Rosalinda Celentano non è una donna che adora rilasciare interviste. Pochissime sono quelle che ha fatto in tanti anni di carriera ma recentemente ha accettato l’invito di Serena Bortone e nella sua trasmissione “Oggi è un altro giorno”, ha raccontato della sua vita, si è aperta e ha svelato anche alcuni segreti di cui nessuno osava immaginare l’esistenza.

Uno di questi? Il perché si rasa sempre i capelli. La ragione è diversa da quella che uno potrebbe pensare. Rosalinda Celentano ha avuto una vita molto dura. Ha confessato di aver sofferto di alcolismo, autolesionismo e depressione.

L’amore e la famiglia oltre che il lavoro l’hanno salvata dalla rovina. A 47 anni poi la diagnosi di un tumore al seno che arriva in un momento delicato della sua esistenza, quello nel quale il rapporto con la morte l’aveva portata a voler rinunciare alla vita che per lei non aveva più senso.

Fortunatamente Rosalinda è riuscita a sconfiggere il brutto male e anche la depressione. Oggi sta bene, ma soprattutto è riuscita a fare pace con il mondo e con se stessa, amando la vita e apprezzando ogni suo colore, qualsiasi sfumatura, anche quella più scura.

Se fino ad oggi avete pensato che la scelta di rasarsi i capelli sia dipesa dalla malattia che ha affrontato, state sbagliando. Il fatto di portare i capelli rasati dipende da un’unica ragione: il senso di leggerezza che la capigliatura rada le conferisce.

Secondo quanto fa intendere la Celentano Junior, dopo anni continua a portare volontariamente i capelli rasati perché è come se si sentisse più leggera, come se il suo cervello riuscisse a cacciare via tutti i pensieri negativi e distruttivi, per fare invece largo a cose belle e pensieri positivi.

Dunque, il taglio della figlia d’arte non ha nessuna ragione legata alla malattia passata ma semplicemente è una scelta di vita, una scelta ponderata per stare bene con se stessa, per sentirsi leggera ma soprattutto per liberare la mente dalla negatività che ogni giorno può involontariamente entrare a far parte della nostra vita.