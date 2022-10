“Mi dimetto”, Re Carlo perde il suo braccio destro: il mandato più breve della storia

Re Carlo, guai in vista per il monarca britannico. Lui costretto a rinunciare al suo braccio destro: il mandato più breve della storia. Non si era mai verificata una cosa del genere nella casa reale inglese.

Colpo di scena in Inghilterra e nella Royal Family. Il sovrano Charles III, perde il suo braccio destro: fuori da ogni incarico ufficiale.

Colpo di scena nel Regno Unito

Il Regno Unito è attualmente la Nazione di cui tutto il mondo sta parlando e per una ragione ben precisa. In realtà, è già da diverso tempo che i componenti della casa reale inglese attirano l’attenzione dei tabloid internazionali e dei giornalisti di tutto il mondo.

Prima la morte della Regina Elisabetta ha scioccato tutti. Poi la salita al trono dell’ex principe del Galles che ancora adesso è motivo di chiacchiere, polemiche e discussioni. Sono passate ormai un bel po’ di settimane da quando Queen Elizabeth ha lasciato la vita terrena spegnendosi nel suo castello di Balmoral alla veneranda età di 96 anni.

Con la morte della regina più amata del mondo è salito di diritto al trono suo figlio prediletto: Carlo, a 73 anni, conquista la corona. L’Inghilterra è in una fase di transizione, in una nuova epoca storica, in una nuova fase politica e sociale che vede proprio Charles III come apripista di un periodo innovativo che sarà sicuramente indimenticato.

Ad attirare l’attenzione, oggi, è ancora una volta la Nazione della compianta Regina Elisabetta e per un una questione che ha lasciato tutti senza parole: il sovrano perde il suo braccio destro, finisce così il mandato più breve della storia.

Re Carlo III perde il suo braccio destro

Re Carlo III tra colpi di scena e polemiche. Il nuovo sovrano d’Inghilterra costretto a fare i conti con una situazione imprevista. Perde il suo braccio destro, lei, Liz Truss, il primo ministro inglese, ha annunciato le sue dimissioni.

Dopo solo 45 giorni di mandato, la premier ha deciso di rinunciare al suo incarico. La donna, che ha ottenuto la benedizione della Regina Elisabetta solo due giorni prima che la sovrana lasciasse il mondo terreno, ha deciso che il compito per il quale è stata nominata dal partito conservatore non lo può portare a termine e attraverso un comunicato ufficiale ha dichiarato all’Inghilterra e al mondo intero di avere informato il sovrano inglese di essere stata costretta a farsi da parte.

Queste le sue parole:

“Mi dimetto. Riconosco che non posso consegnare il mandato in base al quale sono stata eletta dal partito. Ho già avvertito il Re rassegnando le mie dimissioni”.

La Truss ha affermato che la sua nomina arriva in un periodo molto delicato e complicato per il Regno Unito che si trova in una fase storica particolare di grande incertezza politica, economica e sociale.

Le nuove manovre fiscali messe in atto dalla Truss con il sostegno del partito conservatore, non hanno portato, in questo breve periodo, ai risultati sperati. Ed ecco che dopo soli pochi giorni dalla sua nomina, Lizz si è resa conto di non poter assolvere il suo compito.

Re Carlo è stato informato dalla premier della sua intenzione di dimettersi e ha annunciato che rimarrà in carica fino a quando un nuovo successore non prenderà il suo posto. Quello di Liz Truss è il mandato più breve della storia: solo 45 giorni a capo del governo.

Il sovrano si ritroverà ora a dover passare il testimone a un nuovo membro del Parlamento. Mentre qualcuno teme che nella scena politica inglese possa riaffiorare nuovamente Boris Johnson, i sondaggi danno per favorito Rishi Sunak, ex cancelliere.

Tutto è ancora da vedere, tutto ancora da decidere. Sappiamo però che Carlo III si ritroverà a dover inaugurare anche una nuova fase politica, con l’ufficializzazione della carica per il nuovo primo ministro che dovrebbe avvenire a breve.

Il passaggio di testimone ancora non si sa dove avverrà. La Regina Elisabetta aveva ricevuto la Truss nel suo castello di Balmoral per via delle sue delicate condizioni di salute. Carlo invece, con molta probabilità, eleggerà come sede per il ricevimento del nuovo prime minister, Clarence House o forse Buckingham Palace.