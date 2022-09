Rosa di Grazia, ve la ricordate ad Amici? Oggi è irriconoscibile | FOTO

E’ stata una delle concorrenti più amate di Amici 20. Stiamo parlando di Rosa Di Grazia. Vediamo cosa fa oggi e com’è diventata.

La ballerina Rosa Di Grazia, ad oggi, sembrerebbe essere scomparsa dal mondo dello spettacolo.

Chi è Rosa Di Grazia

21 anni, ballerina, originaria di Santa Marinella, queste le caratteristiche principali di Rosa Di Grazia, una delle concorrenti di Amici 20. La ragazza aveva conquistato la benevolenza di Lorella Cuccarini. In particolare, erano state la sua sensualità ma soprattutto, la sua voglia di migliorarsi, a colpire l’allora insegnante del programma.

La sua disciplina principale era il latino ma anche nel moderno Rosa Di Grazia aveva mostrato numerosi miglioramenti. La sua tenacia, però, non era riuscita a fare breccia nel cuore di un’altra temutissima insegnante: a Alessandra Celentano.

La prof, infatti, credeva che la ragazza avesse una mancanza tecnica irrecuperabile che la rendeva inferiore rispetto al contesto in cui era stata inserita. Una convinzione che faceva sì che la Celentano volesse la ballerina fuori da Amici. Durante tutti i daily del programma e, in parte, anche nei serali, la Cuccarini si scontravano spesso (e volentieri) proprio nei giudizi nei confronti di Rosa Di Grazia.

Oltre che per le sue performance, Rosa Di Grazia è diventata celebre tra il pubblico e sui social anche per la storia d’amore nata nella casetta. Insieme al cantante Deddy, hanno fatto sognare i loro fan giovani e meno giovani. Fu ricco di passione (e dolore) l’eliminazione della ballerina che avvenne durante uno scontro con Deddy. Quella fu una puntata ricca di suspance che fece guadagnare molta audience al programma, favorendo la fama dei due.

Che fine ha fatto oggi?

Alla fine di Amici 20, dopo la sua eliminazione, di Rosa Di Grazia non si è saputo più nulla. Una cosa, però, è certa, ha messo la parola fine alla sua storia d’amore con Deddy, terminata alla fine di giugno 2022.

Risalgono alla fine del mese scorso, invece, alcune indiscrezioni secondo le quali la ballerina sarebbe stata ingaggiata da Maria De Filippi per far parte del cast dei professionisti, proprio di Amici.

La notizia, però, non era stata confermata ma ha comunque scatenato le ire di diverse persone presenti sui social. Alcuni utenti, infatti, se la sono presa con la produzione. Questi avrebbero accusato lo staff di Maria di aver fatto dei favoritismi nei confronti della ballerina che, come aveva più volte ribadito la Celentano, non aveva le qualità per quel ruolo. Ad oggi, si è saputo che era una notizia senza fondamento.