Romina Power torna da lui, il primo amore non si scorda mai: il dolce scatto

Romina Power è ricascata di nuovo tra le sue braccia: torna da lui. D’altronde, come si dice? “Il primo amore non si scorda mai”. Arriva il dolce scatto che fa emozionare tutti.

La cantante americana Romina Power di nuovo insieme a lui. Lo scatto social lascia tutti senza parole: lei è ritornata dal suo primo amore.

Romina Power emoziona il mondo social

Artista americana ma naturalizzata italiana, Romina Power è conosciuta in tutto il mondo non solo per essere stata per tanti anni la moglie del cantante di Cellino San Marco, Albano, ma anche per la sua portentosa voce.

Purtroppo, la relazione con l’artista pugliese è naufragata dopo l’incredibile tragedia che ha travolto la loro famiglia. Tutti ricorderete che nel 1994, i due cantanti internazionali hanno affrontato una grave perdita, quella della figlia Ylenia che scompare dal continente americano facendo perdere definitivamente le tracce di sé.

Per anni il mondo, con l’aiuto dei giornalisti e dei mass media italiani e non, si sono messi sulle tracce di Ylenia cercando di venire a capo di questo mistero che oggi resta però ancora avvolto nella nebbia più fitta.

Ylenia è viva? Ylenia è morta? Nessuno lo sa. Albano e Romina hanno rappresentato per anni una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Dopo il dramma che li ha travolti, i due si sono separati in ogni senso, sia legalmente che professionalmente.

Dopo 16 anni di battaglie, sono però ritornati insieme almeno per quanto riguarda il palcoscenico. A proposito di amore e famiglia, sapete che cosa ha combinato la Power? Il suo scatto social ha lasciato tutti di sasso: lei è di nuovo tra le sue braccia.

La cantante americana beccata tra le braccia del suo primo amore

Romina Power di nuovo con lui, d’altronde come si suol dire: “il primo amore non si scorda mai”! Ed ecco che la famosa artista americana si è lasciata immortalare insieme al suo primo fidanzato. Non è Albano ma il principe Stash.

L’uomo, che è conosciuto in tutto il mondo tanto per il suo straordinario talento musicale quanto per la sua innata capacità di mettersi nei guai con la giustizia, ha vissuto tanti anni fa un’intensa relazione d’amore con la Power.

I due sono stati insieme prima che la cantante americana conoscesse l’artista di Cellino San Marco. Una differenza di età considerevole, la loro. Quando si conoscono, Romina era poco più che una quindicenne mentre lui aveva 26 anni.

Insieme hanno vissuto un amore passionale e tormentato, hanno girato il mondo e sono entrati in contatto con artisti belli e maledetti di fama internazionale come Paul McCartney, solo per menzionarne uno.

Purtroppo, il loro amore giunge al capolinea quando lui decide di troncare con lei perché si rende conto di non poterle offrire la stabilità emotiva della quale in quel momento Romina aveva bisogno.

Ed ecco che, poco dopo la rottura con il principe Stash, così soprannominato perché barone, da parte di madre, di Watteville, la cantante americana incontrerà Albano Carrisi e la sua vita prenderà una svolta diversa da quella che avrebbe mai potuto immaginare.

Ritorno di fiamma? Lo scatto non mente

Per un lungo periodo, e cioè nell’arco temporale in cui Romina e Albano sono stati sposati, la Power e il principe Stash non si sono mai visti e nemmeno sentiti. Poi, i due torneranno a riallacciare il loro rapporto nel 1994, quando l’artista di fama internazionale si fa risentire per dare conforto alla Power dopo la scomparsa della figlia Ylenia.

Da quel momento, hanno continuato a mantenere un’amicizia che perdura ancora tutt’oggi. Lo scatto che ha fatto il giro del web e che ha fatto gridare al ritorno di fiamma è stato pubblicato sul suo profilo Instagram proprio da Romina e ripreso dal settimanale Di Più TV che lo ha piazzato in prima pagina sulla sua copertina.

Nello scatto in questione si può vedere Romina prendere parte all’ottantesimo compleanno del principe Stash. Occasione, quella del genetliaco dell’artista, per rincontrarsi e magari, perché no, per riavvicinarsi anche sentimentalmente.