Diocesi di Roma: la proposta delle bollette “sospese”

La diocesi di Roma ha proposto un’iniziativa volta a tutelare tutte le famiglie in difficoltà economiche, durante questo periodo di rincari delle bollette.

Questa consiste in una raccolta straordinaria per il Fondo Famiglia della Caritas, volta a dir vita a delle vere e proprie “bollette sospese”. In modo da aiutare diverse famiglie in difficoltà economica a sostenere gli elevati rincari delle bollette del gas e della luce.

La proposta della diocesi di Roma sulle “bollette sospese”

In occasione della giornata mondiale dei poveri, che si terrà il 13 novembre, la diocesi di Roma ha proposto un’iniziativa consistente in una raccolta fondi speciale per il Fondo Famiglia della Caritas.

Questa ha lo scopo di supportare le numerose famiglie che attualmente si trovano in serie difficoltà economiche a sostenere i costi del rincaro bollette, creando delle vere e proprie “bollette sospese”.

Ad annunciare l’iniziativa è stato proprio il cardinale vicario Angelo De Donatis, il quale ha esortato tutti i parroci a diffondere all’interno delle comunità l’iniziativa.

La donazione in favore del Fondo Famiglia della Caritas fungerà da bolletta sospesa per tutte le famiglie in difficoltà economiche.

Questo, dice il cardinale, può essere il frutto di “un giorno di digiuno, di una raccolta straordinaria, di un’offerta libera o di un qualsiasi altro gesto di solidarietà”.

De Donatis prosegue affermando che nel tragico periodo storico in cui ci ritroviamo, numerose famiglie si trovano in serie difficoltà.

“Accanto a questa raccolta c’è pure l’esigenza di far crescere la consapevolezza che occorre cambiare le nostre abitudini di consumo”.

Infine il cardinale conclude con il dire che quest’iniziativa giunge in un periodo storico disastroso; periodo di guerre e dolore, “segnato dalla sofferenza”.

Il rincaro delle bollette e dei costi della vita

Effettivamente le parole del cardinale De Angelis sono profondamente veritiere. Ci troviamo in un periodo storico tragico, in cui stiamo assistendo a guerre, pandemie, morte e sofferenza. Tutto questo si riflette anche sull’ambito economico del paese.

Infatti nel mese di ottobre assisteremo a dei rincari delle bollette di luce e gas mai visti prima. I costi aumenteranno di circa il 70%, creando serie difficoltà a diverse famiglie italiane. Questo unito al fatto che anche i prezzi dei beni primari sono in netto aumento.

Una crisi economica dunque a cui non si assisteva da anni. La quale metterà molto probabilmente in ginocchio intere famiglie. L’iniziativa proposta dalla diocesi di Roma è molto nobile e potrebbe essere realmente d’aiuto a numerose persone.

Fatto sta che però il nostro stato dovrebbe attivarsi per trovare strategie adeguate a mitigare la profonda crisi in cui ci troviamo.