Romina Power, perché indossa sempre le tuniche? Il triste motivo dietro questa scelta

Uno degli aspetti che interessa di più ai telespettatori dei programmi tv sono, senza dubbio, i look sfoggiati dagli artisti. Ognuno ha il suo stile, ovviamente, e quello di Romina Power non passa di certo inosservato. L’artista, infatti, da alcuni anni a questa parte è solita indossare tuniche e scarpe basse. Siete curiosi di sapere perché? Scopriamolo insieme.

Tra gli artisti più amati del mondo dello spettacolo, non posiamo fare a meno di menzionare la bellissima attrice statunitense Romina Power. Il suo debutto nel mondo del cinema risale a quando la Power aveva soltanto 13 anni, ma fu nel 1967, grazie alla sua partecipazione al film Nel sole, che Romina entrò nel cuore degli italiani.

Recitare nella pellicola precedentemente citata non fu solo un’altra occasione per dimostrare il suo talento attoriale, ma fu anche il contesto in cui Romina Power incontrò, per la prima volta, l’uomo che di lì a poco sarebbe diventato suo marito e padre dei suoi figli: Albano Carrisi.

La bravura della Power nelle discipline del canto e della recitazione è oramai nota a tutti, così come anche la sua bellezza senza tempo. Romina, infatti, è sempre stata considerata una donna bellissima, e gli outfit da lei sfoggiati non fanno altro che esaltare maggiormente questa sua naturale virtù. Tutti avrete notato, però, il cambio look adottato dall’attrice da alcuni anni a questa parte. La cantante, infatti, ha deciso di dire addio ad abiti tradizionali e tacchi alti, per dare il benvenuto a tuniche colorate e scarpe basse. Per scoprire il motivo della sua scelta, non vi resta che proseguire con la lettura.

Perché Romina Power indossa le tuniche?

In tutte le apparizioni pubbliche degli ultimi anni, e nei post da lei pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale, Romina Power indossa delle bellissime tuniche, dai colori sgargianti e dai ricami eleganti e raffinati. È questo, infatti, il nuovo stile di abbigliamento da lei adottato. Dietro questa scelta, però, non vi è solo un gusto personale, bensì anche una vera e propria filosofia di vita.

Con il passare degli anni, senza dubbio, i gusti cambiano, e a jeans, gonne e vestiti stretti e attillati si preferisce indossare abiti più morbidi, mettendo al primo posto libertà di movimento e comodità.

C’è da dire, inoltre, che da un po’ di tempo a questa parte Romina Power si è molto avvicinata alla filosofia buddhista, e le tuniche sono l’abbigliamento perfetto per dare voce, anche esteriormente, a questo suo cambiamento interiore.

La scelta di prediligere scarpe basse

Un’altra differenza sostanziale che si può notare nel cambio look di Romina Power risiede, senza dubbio, nella scelta di prediligere calzature senza tacco.

Questa, però, è una decisione per lo più di natura tecnica. L’attrice, infatti, ha subito un intervento di artroscopia, ovvero, un’operazione chirurgica che si effettua quando vi è un problema alle articolazioni.

I tacchi, senza dubbio, non sono ideali in questi casi, e da qui, la scelta di Romina di indossare solo scarpe basse.