Roma, si blocca la linea A della metropolitana: circolazione interrotta

Si blocca la linea A della Metropolitana di Roma

Mattinata da incubo quella di oggi per i passeggeri della metropolitana A di Roma. All’avvio del servizio, alle 6:30, è stato annunciato lo stop alla circolazione per un guasto tecnico.

La circolazione è stata quindi interrotta per oltre 3 ore. Il blocco ha interessato l’intera tratta, tra le stazioni Cipro e Valle Aurelia. Intorno alle 6:50 è stato chiuso il tratto tra Anagnina e Ottaviano. Alle 9 l’annuncio che la tratta era stata ripristinata.

I tecnici Atac hanno lavorato per tutta la notte per ripristinare alcuni problemi meccanici che hanno interessato i mezzi nella serata di lunedì.



Questa mattina sono stati forniti dei bus sostitutivi, ma non pochi sono stati i disagi per i tanti pendolari capitolini che utilizzano la metro per raggiungere i luoghi di lavoro e studio.

Intorno alle 8:30 la circolazione è stata ripristinata, come annunciato dagli stessi tecnici Atac sui canali ufficiali della società.

Stop ai rappresentanti di lista per i dipendenti Atac

Con un annuncio ufficiale l’Atac (azienda del trasporto pubblico di Roma) ha vietato ai suoi dipendenti di assentarsi dal lavoro il 25 settembre prossimo, per ricoprire il ruolo di rappresentanti di lista in vista delle prossime elezioni.

La motivazione di questo divieto sarebbe da ricercare nell’eccessivo numero di richieste, partite dai dipendenti dell’azienda capitolina, di svolgere quel ruolo.

Erano infatti ben 1159 i dipendenti che ne avevano fatto richiesta, di cui la gran parte sono autisti, il che avrebbe potuto compromettere il servizio dei trasporti fino al 27 settembre.

L’azienda ha quindi deciso di accordare – a chi ne facesse richiesta – solo i permessi per coloro i quali svolgeranno le altre funzioni in sede di seggio elettorale, quindi scrutinatori, segretari e presidenti di seggio elettorale.

In totale gli assenti Atac per la prossima settimana saranno 70: 30 come presidenti di seggio, 26 scrutatori e 14 segretari. Un numero ben inferiore alle richieste giunte inizialmente.