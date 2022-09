€200 BIS in busta paga, immensa gioia per questi lavoratori: come ottenerli

Novità interessante in busta paga con una somma da 200euro bis per questi lavoratori. Scopriamo insieme come ottenerli e quando arriveranno.

Ci sono anche delle belle notizie e questa volta riguardano i lavoratori che riceveranno in busta paga 200euro come da decisione del Governo. In realtà non ci sono mai aumenti e spesso i dipendenti fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Per ovviare a tutte le problematiche che stanno aumentando giorno dopo giorno, ci sono degli aiuti da prendere in considerazione. Lasciando un attimo da parte bonus e agevolazioni, per queste categorie di lavoratori arrivano 200euro bis direttamente in busta paga così da avere una boccata di ossigeno. Di chi stiamo parlando?

Aiuti e bonus, i dipendenti possono beneficiarne?

È un momento di forte crisi e tutte le famiglie italiane stanno cercando di capire come restare a galla. Il discorso vale, ovviamente, anche per le aziende che non vogliono chiudere e sperano che nel 2023 si possa trovare una strada per uscire dalla crisi energetica e globale.

Per i dipendenti sono stati messi a disposizione alcuni bonus e aiuti, ma è il datore di lavoro a doverci pensare come da nuova normativa. Questo discorso è completamente diverso dai 200euro bis in busta paga che saranno erogati a questi lavoratori.

200 euro Bis in busta paga: chi potrà richiederlo?

Ci sono degli aiuti che sono dedicati espressamente ai lavoratori, come quello da 200 euro. Questo nasce il 17 maggio 2022 ed è stato studiato per aiutare una serie di persone facenti parte di alcune categorie.

Oltre a questo, il Governo ha deciso di aumentare anche le buste paga perché il bonus da 200 euro è previsto una sola volta e non due.

Al contrario, per gli aumenti delle pensioni e degli stipendi se ne parla sino a fine anno. Questo vuol dire che per poter beneficiare dei 200euro era necessario avere dei redditi di massimo 35.000 euro.

Finalmente ci sono delle buone notizie, infatti i 200euro verranno erogati anche ai lavoratori in un primo momento esclusi dalla normativa. Dopo tutte le pressioni e le richieste che sono state fatte, i collaboratori sportivi – dottorandi e altre figure similari potranno finalmente fare richiesta per beneficiare di questi soldi.

A questo gruppo di persone, si aggiungono anche coloro che non hanno potuto richiedere l’esonero contributivo ad inizio 2022 dello 0,8%. Nella prima stesura della normativa, l’esonero era stato goduto da alcune categorie e aveva lasciato altre in disparte.

Ora il Governo dovrà mettere a punto chi sono tutti i lavoratori che potranno godere dei 200euro, anche se siamo certi che non potrà essere preso dai disoccupati e dalle casalinghe. Non è dato sapere cosa cambierà con il nuovo Governo, ma sono tutti in attesa di capire se questo aiuto si ripeterà o meno nel tempo.