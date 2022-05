Elisa M. era scomparsa da Roma: la ragazza era diretta al liceo Dante Alighieri del quartiere Prati, quando ha fatto perdere le sue tracce. Ritrovata a Bellegra.

Ritrovata Elisa M. ragazza di 15 anni, scomparsa a Roma. La giovane è sparita nel nulla, per 24 ore, senza lasciare tracce. La ragazza era diretta al Liceo Prati a cui è iscritta. La madre aveva lanciato l’appello per trovarla su Facebook. I genitori si sono diretti a Bellegra, dove è stata ritrovata dalle forze dell’ordine: la famiglia della studentessa vive in Ciociaria.

Elisa, ritrovata la ragazza scomparsa

“L’ultima cella telefonica agganciata che risale alle dieci di ieri mattina risulta nell’area Tuscolana-Anagnina a Roma. Potrebbe avere preso un pullman. Se qualcuno dovesse riconoscerla può contattare il 112“. Questo l’appello che era stato lanciato da Loredana Pungitore, mamma Elisa M., la ragazza scomparsa a Roma per ventiquattro ore e poi ritrovata a Bellegra, a 50 chilometri dalla capitale, sana e salva.

La giovane era diretta al Liceo Dante Alighieri del quartiere Prati al quale è iscritta: doveva entrare alla seconda ora in classe, ma non è mai entrata a scuola. Fortunatamente, la ragazza è stata rintracciata e la famiglia ha tirato un sospiro di sollievo, visto che – in questi casi – l’epilogo non è sempre dei più felici. La questura di Roma ha comunicato il ritrovamento della giovane: le ricerche hanno visto la sinergia di Carabinieri e Polizia.

L’appello su Facebook

Dopo la scomparsa della ragazza, la famiglia e gli amici si sono collegati a Facebook, per lanciare diversi appelli, al fine di ritrovare Elisa. Nei post, i familiari hanno descritto la corporatura della ragazza, il colore dei capelli e degli occhi, al fine di fornire quanti più dettagli possibili alle persone, al fine di riconoscere la liceale.

Elisa è alta 1 metro e 60 centimetri e ha i capelli mossi e rossi: come possiamo vedere da diverse foto sui social, canta e suona la chitarra. Quando le forze dell’ordine hanno avvisato la madre che la figlia era stata ritrovata, subito si è recata a Bellegra. La famiglia della giovane, infatti, vive in Ciociaria.

“Ci aveva mandato un messaggio dicendo che avrebbe fatto tardi perché si sarebbe trattenuta a scuola, la mamma ha provato a chiamarla, ma Elisa ha risposto con messaggi dicendo che stava ancora a lezione”, ha spiegato Massimiliano, il papà della giovane che ha spiegato cosa aveva detto loro prima di far perdere le sue tracce.