Alberto di Monaco ‘tradito’ con un altro reale: Charlene ha perso la testa per quello famosissimo

Alberto di Monaco, brutto colpo per il sovrano monegasco. Proprio lui ‘tradito’ con un altro reale. Charlene Wittstock ha perso la testa per un uomo ancora più famoso e ricco del consorte.

Nuovo colpo di testa per Charlene di Monaco. La principessa ribelle ha ‘tradito’ Alberto con un altro reale. Ecco di chi si tratta.

Alberto di Monaco ‘tradito’ con un altro uomo

Non è mai stato un matrimonio semplice e felice quello di Charlene Wittstock e Alberto di Monaco. La coppia di sovrani monegaschi ha attraversato più bassi che alti e ancora oggi, le cose tra di loro sembrano non procedere a gonfie vele.

Per oltre un anno la principessa ribelle e triste, così come è stata soprannominata dai mass media di tutto il mondo, è stata lontano da palazzo reale per prendersi cura della sua salute.

Una brutta infezione ha intaccato alcuni dei suoi organi, incluso il cervello, costringendola a sottoporsi a ben tre operazioni chirurgiche. Solo qualche mese fa ha invece subito un ricovero in una clinica di riabilitazione in svizzera per riprendersi da un esaurimento psicofisico che l’ha fortemente provata.

La sua salute da qualche settimana sembra essere migliorata ma a peggiorare è il suo rapporto coniugale invece con Alberto. Sapete con chi la principessa ha ‘tradito’ il consorte? Con un altro reale di nazionalità inglese.

Chi è il reale che ha fatto capitolare Charlene

Che Charlene e Alberto non fossero felici è una voce che gira ormai da diverso tempo. Solo qualche mese fa si era parlato di un imminente divorzio tra i due sovrani monegaschi che sarebbe stato bloccato, almeno per il momento, solo per via di un accordo privato stipulato tra la principessa sudafricana e il regnante di Monaco.

Charlene non ha intenzione di ritornare alla sua vita da principessa sobbarcandosi tutti gli impegni e i doveri istituzionali e di corte e avrebbe chiesto dunque al marito più tempo da passare con i suoi figli e lontano dalla famiglia Grimaldi.

In cambio, Alberto pretende di rimanere in coppia con lei e di non arrivare a un divorzio che sarebbe dannoso non solo per il buon nome della famiglia Grimaldi ma anche per il Principato e i suoi sudditi.

Intanto arrivano delle indiscrezioni che lasciano tutti a bocca aperta: Charlene ha ‘tradito’ Alberto con un altro reale di nazionalità inglese. Il lui in questione è nientemeno che il Principe Carlo.

Questa notizia è stata diffusa dalla rivista Voiri. Si dice che la principessa monegasca si sia scambiata delle lettere d’amore segrete con il marito di Camilla Parker. In realtà Charlene e Carlo d’Inghilterra sono sempre stati molto vicini e legati da un rapporto di amicizia che perdura da diversi anni.

Il figlio prediletto della Regina Elisabetta ha sempre avuto un legame molto stretto con la famiglia Grimaldi, addirittura in passato, aveva perso la testa per la principessa Carolina di Monaco con la quale stava per convolare a nozze. Ora questo scoop potrebbe stravolgere di nuovo il rapporto tra Charlene e Alberto che sembra essere ormai al capolinea.