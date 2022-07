Riapre a Roma la Locanda dei Girasoli, il famoso e accogliente ristorante gestito dai ragazzi con la sindrome di down. Prevista per Natale la riapertura.

Una lieta notizia giunge dalla Capitale, la nota Locanda dei Girasoli, finalmente riaprirà. Il ristorante dopo ben 22 anni di attività aveva chiuso a causa delle difficoltà portate dal Covid19.

Ora però la nuova apertura è prevista per Natale, mentre i lavori di ristrutturazione partiranno a settembre. La nuova sede si troverà nei locali Ater, un tempo occupati abusivamente da Forza Nuova. La Locanda gli conferirà, fortunatamente, una nuova luce.

La riapertura della Locanda dei Girasoli

Dunque è prevista la riapertura a Roma della tanto amata Locanda dei Girasoli, la quale dopo ben 22 anni di attività, aveva chiuso nel gennaio di quest’anno, a causa delle restrizioni per il Covid19. La vecchia sede si trovava sulla Tuscolana, ora invece si troverà in via Taranto (zona Appio), nei locali Ater, occupati un tempo in modo abusivo da Forza Nuova.

La ristrutturazione della nuova sede dovrebbe iniziare a settembre e la gestione spetterà al Consorzio Sociale Sintesi Onlus, che si occupa di offrire posti di lavoro ai ragazzi con sindrome di down, ormai da decenni. All’interno della locanda verranno impiegati circa 25 ragazzi accompagnati da uno staff di 10 persone tra cui uno psicologo.

Proprio ieri Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, ha consegnato le chiavi dei locali Ater ai nuovi proprietari. Affermando che le istituzioni del Lazio hanno mantenuto la promessa fatta; ossia quella di non abbandonare mai la Locanda dei Girasoli, la quale rappresenta un’iniziativa importante e innovativa per tutte le persone affette dalla sindrome di down. Oltre ad essere sempre stato un posto molto richiesto per i clienti, grazie alla bontà dei suoi piatti e al calore dei suoi dipendenti.

Le caratteristiche della Locanda

La Locanda dei Girasoli è un ristorante-pizzeria che dal 1999 riesce a coniugare perfettamente l’amore per la cucina con l’inclusività sociale di persone affette da sindrome di down, sindrome di Williams e altri tipi di disabilità cognitiva.

L’obiettivo del progetto è proprio quello di aiutare le persone affette da sindrome di down ad inserirsi nel mondo di lavoro, attraverso un percorso di affiancamento. Contemporaneamente non solo si creeranno legami importanti, ma si incentiverà l’inclusione sociale di queste persone.

Il ristorante è sempre stato molto famoso ed apprezzato dai numerosi clienti. Dotato di un’atmosfera accogliente e allegra, di un locale moderno e molto curato e di un fantastico staff. Grazie alla nuova apertura si potrà finalmente godere di un ottimo pasto in buona compagnia, contribuendo inoltre alla crescita e al mantenimento di quest’iniziativa.