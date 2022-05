Roma, precipita dal quinto piano: morta una studentessa 16enne

A Roma si consuma l’ennesima tragedia di una minorenne. La ragazza è precipitata dal balcone della sua abitazione. Si indaga sulle cause della morte

Qualunque sia stato il motivo, ci troviamo di fronte ad una tragedia, l’ennesima purtroppo. Una giovane ragazza di soli 16 anni, mentre i genitori non erano in casa, e il fratello più grande, di 19 anni, ancora stava riposando, è caduta dal balcone della sua casa, in via Mattia Battistini, un quartiere popolare di Roma.

La ragazza probabilmente si è tolta la vita

Un condomino si è reso subito conto della gravità dell’accaduto, e a chiamato immediatamente i soccorsi, che sono arrivati in maniera repentina.

La ragazza è stata subito soccorsa e poi trasferita d’urgenza al Nosocomio Gemelli della Capitale. Purtroppo le sue condizioni sono subito apparse drammatiche, tanto che è arrivata in ospedale in prognosi riservata.

I medici naturalmente, hanno provato di tutto per salvare la vita alla giovane, ma le sue condizioni erano talmente gravi che, nella notte di ieri, il suo cuore ha smesso di battere. Sconvolti i suoi famigliari, che non si capacitano di come sia potuto accadere un dramma del genere.

I genitori che al momento dell’incidente erano al lavoro, insieme al fratello, sono stati ascoltati dai carabinieri, che stanno cercando di capire cosa possa essere successo.

Da una prima indagine, sembra che il gesto compiuto dalla giovane sia stato volontario. Quindi la ragazza ha cercato, e purtroppo ci è riuscita, di togliersi la vita. Alla base di questo gesto si stanno facendo svariate ipotesi, ma per ora non c’è nulla di concreto.

Le cause di questo drammatico gesto

Gli inquirenti hanno preso possesso del cellulare e del computer portatile della giovane, in modo da riuscire a capire se ci fosse qualcosa o qualcuno, che turbasse la sedicenne. Secondo quanto riferito dai genitori, la figlia non era stata oggetto di atti di bullismo, e non veniva infastidita da nessuno.

L’unica testimonianza che potrebbe indicare la causa di questo terribile gesto, riguarda l’andamento scolastico della giovane. Secondo sempre gli stessi genitori, ultimamente aveva preso dei brutti voti a scuola, e per questo motivo era estremamente preoccupata e molto dispiaciuta.

Qualunque sia il motivo, per cui questa ragazza abbia deciso di abbandonare il mondo, dobbimo solo essere tristi, e portare un doveroso silenzio e il massimo del rispetto. Purtroppo molto spesso accadono di queste cose, e per i motivi più svariati, ma alla base c’è un disagio giovanile molto importante e radicato.