Roma: positivo al Covid il portiere Mirante

Brutta notizia in casa Roma: dopo i due ragazzi della Primavera trovati positivi al Covid-19, anche un giocatore della prima squadra è risultato positivo al tampone. Si tratta del portiere Antonio Mirante, che però ha già rassicurato compagni e tifosi.

Il messaggio del portiere

“Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono risultato positivo al test di Covid-19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo, mi sento bene. Sono in isolamento, spero di guarire presto e reiniziare prima possibile la preparazione con i compagni. Vi ringrazio per tutti i messaggi che mi state mandando, un abbraccio”.

Questo il messaggio del giocatore giallorosso sui suoi profili social, dopo la scoperta della positività.

Il club ha già annunciato di aver attivato tutte le procedure obbligatorie e di aver annullato gli allenamenti in programma. Nella giornata di domani sono previsti tamponi anche per tutto il resto del gruppo della prima squadra.