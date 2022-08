Roma, poliziotto investe 20enne: l’uomo risultato positivo ad alcol e droga

Roma: il poliziotto che ha investito il ragazzo di 20 anni ha assunto alcol e droghe prima di mettersi alla guida.

Il poliziotto che ha investito il giovane di 20 anni a Roma, uccidendolo, è risultato positivo ad alcol e droghe, secondo quanto è emerso dagli esami tossicologici effettuati sul 46enne dopo l’impatto che è stato fatale al ragazzo. Nonostante i soccorsi sia intervenuti in maniera tempestiva, per il giovane non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118, infatti, hanno potuto solamente accertarne la morte, dopo vane manovre per salvarlo.

Roma, poliziotto investe ragazzo di 20 anni: positivo ad alcol e droghe

L’impatto è stato fatale per un giovane di 20 anni che ha perso la vita, investito a Roma da un’auto guidata da un poliziotto di 46 anni. L’uomo è stato sottoposto ad esami tossicologici dai quali è emerso che aveva assunto sia sostanze stupefacenti che bevande alcoliche.

L’uomo ha investito il giovane, alle prime luci del mattino, all’altezza dello svincolo del Grande Raccordo Anulare, in via Prenestina.

L’agente, da tempo, era stato sospeso dal servizio: all’alba, alla guida della sua auto, si è scontrato con uno scooter che ha portato alla morte del ragazzo, che si chiama Simone Sperduti.

L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di omicidio stradale: sul posto dell’incidente, la polizia stradale si è messa al lavoro, al fine di fare ulteriori accertamenti e rilievi sul manto stradale.

La dinamica dell’incidente

Simone Sperduti è deceduto intorno alle 4 del mattino del 24 agosto 2022. Il giovane si trovava, a bordo del suo scooter, un Honda SH 300, e stava recandosi al centro di Roma.

Il giovane non vi è mai arrivato, in quanto l’auto guidata dal poliziotto, una Opel Meriva, lo ha travolto, mentre si immetteva sul Grande Raccordo Anulare.

Questa è la prima ricostruzione della dinamica dell’incidente fornita dalla polizia. Il ragazzo è stato scaraventato a diversi metri.

Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo. Il 118, giunto sul luogo dell’impatto, ha solo potuto constatare il decesso del 20enne, dopo diversi tentativi vani di rianimazione.

Sia lo scooter che l’auto sono stati sequestrati. Probabilmente, il pm potrà richiedere anche l’acquisizione delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza al fine di una ricostruzione dell’incidente maggiormente accurata.

Pochi giorni fa, si è verificato un altro incidente che ha portato alla morte di un cittadino bangladese, il quale è deceduto dopo essere stato investito da un tram.