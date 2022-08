Bonus luce e gas 600€, stanno partendo una valanga di richieste: fai domanda anche tu

Il Bonus luce e gas di 600Euro arriva proprio al momento giusto, ma bisogna fare in fretta perché tutti lo stanno richiedendo. Una novità che non è di certo passata inosservata.

La situazione è a dir poco drammatica, con gli aumenti di luce e gas che stanno investendo le famiglie italiane soprattutto in questo ultimo periodo. Per questo motivo, il Governo si è attivato con il decreto aiuti bis mettendo in campo alcuni bonus che potrebbero aiutare le varie famiglie italiane.

Il nuovo Bonus Luce e Gas ha un importo di 600Euro ed è addirittura cumulabile, tanto che tutti lo stanno richiedendo. Facciamo chiarezza?

Luce e gas, aumenti in arrivo e disagi

In questi ultimi mesi, l’Italia è stata investita da rincari sulla spesa – benzina e bollette di luce e gas. Cifre che superano i budget delle famiglie italiane e anche gli stipendi che si percepiscono a fine mese: un lungo effetto domino che porterà a dover affrontare un cupo labirinto nel prossimo futuro.

Il Governo si è attivato per mettere in campo degli aiuti, al fine che le famiglie possano respirare e pagare le bollette senza accumularle. Il Bonus Luce e Gas fa proprio al caso nostro ed è per questo che tutti lo stanno già richiedendo.

Bonus luce e gas da 600Euro: come richiederlo

All’interno del Decreto Aiuti Bis, il Governo ha trovato la soluzione per offrire un Bonus Luce e Gas da 600Euro. Si sono già notati degli aumenti sulle pensioni e anche in busta paga, oltre che a soluzioni volte ad aiutare le famiglie di italiani che stanno pensando al futuro.

La conferma del Bonus Bollette e Luce/Gas hanno dato uno spiraglio alle famiglie, con un extra da 600Euro da non sottovalutare.

Per quanto riguarda le bollette di luce e gas sono attivi i bonus che vengono richiesti da chi ha un ISEE che non supera i 12.000 euro, mentre chi non supera i 20.000 euro può fare domanda solo se ha 4 figli a carico.

Detto questo, ci sono altri 600Euro che possono essere cumulabili al bonus bollette. Grazie al Governo Draghi, in Agosto sono state stabilite delle novità – oltre alle conferme – all’interno del Decreto Aiuti Bis.

Tutti i datori di lavoro possono erogare il bonus bolletta entro i 600Euro, esentasse perché non considerato come reddito. Un aiuto prezioso che può essere rilasciato direttamente in busta paga.

Ma attenzione, questo è un bonus che viene dato dal datore di lavoro e non deve essere confuso con quello delle bollette del Governo. Si tratta di due misure e soluzioni diverse, ma cumulabili tra loro.

Il limite da tenere in considerazione riguarda il datore di lavoro, che può scegliere se erogare o meno questo bonus in busta paga. Non solo, sarà sempre lui a decidere a quale dipendenti magari premiando la produttività o dargli un aiuto valido in caso di difficoltà economiche. Inoltre, come già evidenziato sopra, non è una misura che verrà tassata quindi ancora più di valore.