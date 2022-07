Roma: nuovo bando per gli asili nido, opportunità per i bimbi rimasti fuori

By

Novità per tutte le famiglia che non hanno trovato posto per i propri figli negli asili nido a Roma: dopo le iscrizioni di febbraio, arriva un nuovo bando ad agosto. Tutto quello che c’è da sapere.

Una buona notizia per le famiglie di Roma, tutte quelle che non sono riuscite a iscrivere i propri bambini agli asili nido con il bando di febbraio.

Infatti, la giunta comunale ha deliberato un nuovo bando che va da agosto al prossimo gennaio, per permettere a tutti di usufruire del servizio nido. Ecco le novità e come si fa ad accedere al bando.

Nuovo bando per gli asili nido a Roma: ecco la novità della giunta

Dopo la tradizionale finestra di febbraio, le iscrizioni agli asili nido comunali di Roma saranno di nuovo aperta, grazie a un nuovo bando.

In base al nuovo regolamento deliberato dalla giunta comunale, infatti, le famiglia che non hanno risposto alle iscrizioni di febbraio potranno farlo adesso, in base ai posti disponibili.

La nuova finestra che è stata aperta per le iscrizioni dei bambini “esclusi” da quelle di febbraio è aperta da luglio 2022 a gennaio 2023, una tempistica ampia per permettere a tutti di poter usufruire del servizio.

L’annuncio è ufficiale e l’assessora alla Scuola Claudia Pratelli ha spiegato che questa delibera vuole semplificare per tutti l’iscrizione dei figli agli asili nido, anche se non tutte le famiglie sono riuscite a iscrivere i propri bambini a febbraio.

Così facendo, si potenzia l’accessibilità agli asili, capaci così di offrire l’istruzione preliminare a tutti i bambini e alle bambine di Roma.

I dettagli del nuovo bando

Tutte le famiglie interessate al nuovo bando per gli asili nido, quindi, potranno presentare la domanda di iscrizione, chiamata “Fuori Termine”, per l’anno educativo 2022/2023.

La domanda si potrà fare consegnando il modulo cartaceo direttamente all’Ufficio Protocollo del Municipio di Roma interessato, oppure inviando la documentazione tramite Pec.

Dopo il 5 agosto, quando verranno chiusi i termini per presentare domanda, i vari municipi pubblicheranno le graduatorie di iscrizione, il 30 agosto. Così a settembre, chi rientrerà in questa prima graduatoria, potrà iniziare l’anno scolastico.

Così si andrà avanti fino a gennaio: ogni mese, le famiglie potranno presentare domanda in modo tale da avere la possibilità costante di poter iscrivere i propri bambini all’asilo nido.

Le prossime date per le graduatorie sono previste per per il 23 settembre, il 25 ottobre, il 24 novembre, il 15 dicembre e il 15 gennaio.