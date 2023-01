Roma, investe due bambini e una donna poi aggredisce una vigilessa

L’incidente sulla Nomentana. A Roma un uomo di 63 anni ha investito due bambini all’uscita da scuola e una donna: poi lo schianto contro un’altra auto.

Sono in codice rosso i feriti, due bambini e una donna di 60 anni. L’uomo alla guida della sua vettura che ha seminato il panico nel quartiere Talenti non si è fermato a soccorrere le vittime, si è anzi scagliato contro una vigilessa della Polizia Locale.

Roma, travolge due bambini e una donna: arrestato un 63enne

Paura a Talenti. A Roma un uomo di 63 anni ha seminato il panico, sulla Nomentana, travolgendo con la sua auto due bambini che stavano uscendo da scuola di 7 e 11 anni e anche una donna di 60 anni. La folle corsa è terminata poi con lo schianto contro un’altra vettura, una Fiat Panda che era parcheggiata.

E’ successo nel pomeriggio di oggi, all’altezza di via Giampiero Arci. Adesso il guidatore si trova in stato di fermo. Prima di essere arrestato l’uomo secondo quanto riportato dai quotidiani locali pare si sia scagliato contro una vigilessa.

A intervenire era stata infatti la Polizia Locale in un primo momento. Le pattuglie del terzo Gruppo Nomentano della Polizia ha bloccato l’uomo in via Grazia Deledda, altezza via Gaspara Stampa. La donna di 60 anni è stata investita proprio nel tentativo di darsi alla fuga.

Nessun ferito in pericolo di vita

Tutti i feriti sono stati portati in ospedale in codice rosso, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. I bambini erano con i propri genitori quando stavano probabilmente facendo ritorno da scuola nel pomeriggio. Sul posto dopo l’incidente i carabinieri e i sanitari, che hanno portato i due di 7 e 11 anni al Bambino Gesù in codice rosso. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita, così come gli altri feriti la donna di 60 anni che invece è ricoverata al Pertini per politrauma. Al Pertini anche la vigilessa, aggredita dal 63enne.