Louis Vuitton, sarà un italiano a guidare la maison del lusso per eccellenza

Pietro Beccari è l’italiano che guiderà la maison del lusso per eccellenza, Louis Vuitton.

Il manager, per dedicarsi a Louis Vuitton, decide di lasciare la sua carica di amministratore delegato di Christian Dior Couture.

Un italiano alla guida di Louis Vuitton

Pietro Beccari ha lasciato la carica di amministratore delegato di Christian Dior Couture per prendere in mano le redini di Louis Vuitton: la maison del lusso per eccellenza sarà gestita da un italiano tutt’altro che sconosciuto. Beccari è ritornato da Louis Vuitton dopo esserne stato per anni vicepresidente esecutivo di marketing e comunicazione, l’Ad faceva già parte dell’enorme impero di Bernard Arnolt, dove ricopriva la carica di amministratore delegato di Christian Dior Couture. Arnolt, l’imprenditore francese che rappresenta uno degli uomini più ricchi al mondo con il suo patrimonio netto di 196,5 miliardi di euro, ha commentato:

“Pietro Beccari ha svolto un lavoro eccezionale per Christian Dior negli ultimi cinque anni. La sua leadership ha accelerato il fascino e il successo di questa iconica Maison.”

Pietro Beccari nasce a Parma nel 1967 e si laurea in gestione aziendale nel 1992. La sua carriera nel settore marketing inizia con Benckiser in Italia e Parmalat negli Stati Uniti, per passare poi a gestire Henkel in Germania. Qui ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della divisione Haircare e qualche anno dopo, nel 2006, ricopre il ruolo di vicepresidente esecutivo marketing e comunicazione per Louis Vuitton, entrando a far parte di LVMH. Prima di diventare presidente e CEO, nel 2012, di Fendi. Nel 2018, a febbraio, diventa presidente e CEO di Christian Dior Couture, senza dimenticare che era anche membro del comitato esecutivo di LVMH.

Beccari spiega, tempo fa durante una cerimonia per la consegna di un premio da parte dell’Università di Parma agli ex alunni, che ha:

“Un’attitudine mentale fatta di perseveranza e feroce determinazione; divina insoddisfazione e curiosità; autenticità e capacità di rimanere se stessi”

Beccari continua spiegando che l’attitudine mentale con la quale si affronta la vita è ciò che determina l’insuccesso o il successo di una persona. Ognuno di noi è circondato da occasioni e ognuno di noi ha la possibilità di coglierle, ma soltanto noi stessi possiamo determinare se siamo pronti o meno e se abbiamo la giusta mentalità per far diventare queste occasioni davvero tali. Il nuovo addì di Louis Vuitton è sposato con Elisabetta, compagna di sempre e con la quale ha tre figlie.il manager inoltre nasconde un passato da mancato calciatore, fu proprio Arrigo sacchi che gli fece capire che non era proprio un campione in campo.nonostante ciò, al corriere tempo fa ha raccontato: