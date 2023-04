Roma, Internazionali BNL d’Italia: evento da 400 milioni di euro

Il prossimo 8 maggio il via agli Internazionali Bnl d’Italia a Roma, attesi al Foro Italico più di 300 mila spettatori paganti.

Un evento da record quello della prossima settimana. Roma si appresta ad ospitare uno dei tornei più importanti del circuito, che porterà a un giro di denaro incredibile: circa 400 milioni di euro. Le pre qualificazioni inizieranno il 2 maggio, mentre il via al torneo è atteso per martedì 8 maggio.

Roma, Internazionali BNL da record

Tre settimane indimenticabile, si legge sul sito ufficiale degli Internazionali Bnl di Roma. Proprio così, l’evento sportivo più atteso della primavera nella Capitale sarà una meraviglia, con il Parco del Foro pronto a regalare emozioni ai tantissimi spettatori e appassionati di Tennis.

L’80esima edizione con tutta probabilità sarà quella dei record, entrata già nella storia ancora prima di iniziare. Saranno 300 le partite, con 600 campioni in campo nella terra rossa di Roma, con un site gigantesco e mai così attrezzato.

Anche dal punto di vista del bilancio, oltre che da quello sportivo, si prospetta un grande successo. Al Foro Italico infatti sono attesi 300mila spettatori, con altre 130mila presenze giornaliere tra accrediti da tutto il mondo e addetti ai lavori. Aspetti trattati con fierezza dal presidente della Federazione Tennis italiana, Angelo Binaghi, il quale ha aperto le danze con la presentazione della manifestazione in queste ore a Roma.

L’impatto economico e la crescita del tennis in Italia

L’intervento di Binaghi, come riporta Il Sole 24 ore, ha fatto luce sulla grandissima portata di biglietti venduti. Un incasso record da quasi 17milioni di euro, che supereranno i 21 in totale di incasso – secondo le stime. Un dato che impatterà in maniera enorme sul fatturato della federazione italiana, in grandissima crescita. Basti pensare che il bilancio del 2022 era pari a 15 milioni, mentre nel 2023 si aggira sui 170 milioni di euro.

Una crescita sottolineata dal numero di tesserati, anche grazie all’arrivo prorompente del Page, che passano da 130mila a 650mila in questi anni.

Nel totale l’impatto sarà circa di 400milioni quest’anno, con 2.500 posti di lavoro in più e con la Federazione che arriva a 1.187 collaboratori e dipendenti, che prima erano solamente 64. Nel tempo il presidente ha fatto notare come lo sport in Italia si sia evoluto e mai come in questo caso la crescita è corrisposta con grande impatto economico reale.

Tesserati che portano anche istruttori, insegnati di uno sport denominato in crisi fino ai primi anni 2000, che portava solamente 1.772 istruttori e adesso ne vanta 12mila. Il totale di posti di lavoro è arrivato a 10mila senza contare gli addetti che trovano occupazione nel sistema, tra manutenzione, custodi, segreterie, bar e ristoranti tra i vari circoli di tennis e padel.