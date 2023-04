I segni più disonesti dello zodiaco, di loro non ti puoi proprio fidare: chi c’è in lista

Sono proprio questi i segni più disonesti di tutto lo zodiaco. Non ci si può fidare ed è meglio non chiedere loro nulla.

Inutile far finta di nulla, tutti sanno che questi sono i segni più disonesti dello zodiaco. Si nascondono dietro una facciata fatta di sorrisi e grandi complimenti, sono abili nelle parole e sanno sempre come colpire. In realtà hanno un piano ben preciso e si muovono sino a quando non hanno ottenuto tutto quello che desiderano. Un mix perfetto di brave persone con un pizzico di disonestà che rende loro inaffidabili.

Chi sono i segni più disonesti di tutto l’Oroscopo?

Ogni segno dello zodiaco ha delle caratteristiche particolari, tanto da mettere l’accento su quelle particolarità uniche. Ci sono segni furbi, altri lunatici e poi ci sono i segni più disonesti. Loro non guardano in faccia nessuno, si muovono per raggiungere un obiettivo e spesso ci riescono in pochissimo tempo. Non bisogna mai girarreloro le spalle perché in un attimo agiscono e nessuno riesce a salvarsi. Ma chi sono questi abili segni dello zodiaco?

Scorpione

È sicuramente il Re dei disonesti, infatti lo Scorpione non è possibile fare un passo senza avere un obiettivo in mente. È abile a raccontare bugie, rendere una storia arricchita di dettagli senza senso adottando un comportamento normale e mai sibillino.

È un segno disonesto che non si preoccupa mai delle conseguenze, perché è così sicuro di se stesso che sa bene come muoversi. Diventa anche peggio quando odia una persona. La disonesta di uno Scorpione si fonde con la voglia di vendetta, rendendolo inarrestabile.

Gemelli

Non bisogna farsi incantare dal loro modo di fare carino ed educato. Il segno dei Gemelli è in grado di fare cose che gli altri non potrebbero mai. Parla a sproposito, confonde le idee e alla fine agisce come desidera. Bisogna sempre fare attenzione a quello che fanno e dicono perché il loro mondo immaginario è a volte “pericoloso”.

Bilancia

Un altro segno apparentemente gentile, che non vede l’ora di lasciarsi andare e raggiungere i suoi obiettivi. Diventa disonesto quando le situazioni diventano confuse, torbide e lo rendono insicuro. In quel momento, il segno tira fuori un modo di fare complesso e disonesto allo stato puro.

Nonostante questo, agli occhi degli altri il segno Bilancia risulta essere comunque onesto e sempre gentile. Un modo di fare che è apparentemente poco trasparente.

Leone

Non si lascia intimidire ma non è comunque cattivo. Infatti agisce sempre in buona fede, seppur voglia essere sempre al primo posto su tutto. Per vantarsi inizia a raccontare bugie, rende le storie interessanti e si muove senza pensare mai alle conseguenze.

Il suo bisogno di essere disonesto non è per colpire e affondare qualcuno, ma solo per non essere mai al secondo posto. Per lui è importante primeggiare, costi quel che costi.