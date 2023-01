Incontro tra Meloni e Von der Leyen

È atteso per oggi l’incontro a Roma tra Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen, l’incontro avverrà a Palazzo Chigi dopo che Von der Leyen avrà partecipato al lancio del libro “La saggezza e l’audacia” di David Sassoli.

Gli argomenti che si tratteranno durante l’incontro toccheranno diverse tematiche tra cui il tema dei migranti, l’energia e il Pnrr. Importanti tematiche non solo per l’Italia ma anche per l’Unione Europea.

È atteso per oggi l’importante incontro tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. Le due donne si incontreranno a Palazzo Chigi dopo che la Presidente Ursula Von der Leyen avrà partecipato alla presentazione del libro che raccogli i discorsi di David Sassoli “La saggezza e l’audacia”.

L’orario previsto per l’incontro dovrebbe essere intorno all’ora di pranzo, non è di certo il primo incontro che vede protagoniste queste donne. Questa volta l’incontro avrà lo scopo di toccare alcuni importanti temi sono solo per l’Italia ma anche per l’Unione Europea, queste le parole espresse dal portavoce della Commissione.

I temi che verranno affrontati saranno in particolare il tema migranti, il tema Pnrr e il tema energia. Queste principali tematiche saranno perciò quelle centrali dell’incontro, incontro che avviene in un momento particolare in cui c’è il passaggio della presidenza di turno dell’Unione da parte della Svezia.

Quest’ultima nazione nei giorni scorsi è stata al centro del dibattito politico per le affermazioni fatte dal suo rappresentate permanente a Bruxelles proprio in merito al tema dei migranti, ciò che era stato dichiarato riguardava in particolare la difficoltà nel riuscire a raggiungere un accordo.

Secondo però le ultime notizie le parole affermate dal rappresentate sono state mal interpretate e fraintese. Il tema migranti rimane comunque uno dei temi principali di questo incontro tra la Presidente Giorgia Meloni e la Presidente Ursula Von der Leyen.

Gli argomenti dell’incontro

In particolare si affronterà la questione riguardante il provvedimento che l’esecutivo ha messo in atto per imprimere una stretta alle Ong. Nel nuovo decreto legge approvato nei giorni scorsi ci sono una nuova serie di regole che le Ong sono tenute a rispettare e nuove misure punitive tra cui multe e sequestri per chi non le rispetta.

Il secondo punto che verrà affrontato sarà il rincaro energetico che sta colpendo in particolar modo le famiglie italiane, e che è un tema caldo in molte parti dell’Unione Europea. Ultimo punto ma non meno importante è quello che riguarda il Pnrr ossia il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano.

Durante l’incontro si potrebbero anche toccare altre tematiche tra cui il negoziato in corso per l’utilizzo dei fondi di coesione europei con scopi diversi da quelli iniziali, ma anche la possibilità di dirottare parte dei fondi non utilizzati dall’Italia nel vecchio bilancio su singoli obiettivi presenti nel Pnrr visto l’aumento dell’inflazione. Il volume dei fondi in aggiunta a quelli che già sono stati predisposti potrebbe superare i 10 miliardi di euro.