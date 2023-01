Mescola lievito e riso, quel che esce fuori è inaspettato: lo fanno tutti gli chef

Vi spieghiamo perché dovreste miscelare il lievito con il riso, otterrete qualcosa di davvero incredibile, lo fanno tutti i migliori cuochi.

Miscelate il lievito con il riso e preparerete un piatto tra i più amati in Italia e non solo. Vi basterà mescolare questi due ingredienti insieme per ottenere qualcosa di davvero inaspettato.

Lievito, utilizzato in cucina non solo per lievitare

Il lievito è un ingrediente indispensabile in cucina, sia per lievitare i nostri impasti che per conferire sapore e consistenza a molti piatti vegetariani.

Si tratta di un fungo unicellulare che produce anidride carbonica durante la fermentazione. In cucina, viene utilizzato principalmente per far lievitare il pane, la pizza, i dolci e altri prodotti da forno. Esistono diversi tipi di lievito, come quello di birra e quello di vino, ognuno dei quali ha una specifica funzione in base all’impasto che si desidera ottenere.

Oltre a essere un ingrediente indispensabile per il nostro pane, è anche un ottimo alleato in cucina per chi segue una dieta vegetariana. Quello disponibile in commercio in scaglie, ad esempio, può essere utilizzato per conferire un sapore saporito e una consistenza croccante a molti piatti, come le verdure fritte o le polpette vegetali.

Inoltre, il lievito nutrizionale, noto anche come lievito di birra in polvere, è ricco di proteine e di vitamine del gruppo B e può essere utilizzato come condimento o per preparare delle gustose bevande proteiche.

In sintesi si tratta di un ingrediente versatile e multifunzionale che merita di essere scoperto e sperimentato in cucina. Non solo è indispensabile per il nostro pane, ma può anche conferire sapore e consistenza a molti piatti vegetariani.

Oggi uniremo quest’ingrediente al riso per realizzare un piatto incredibile. Vi sveliamo tutto di seguito. La ricetta e il procedimento sono davvero semplicissimi da seguire.

Riso e lievito, la ricetta da provare

Sapevate che unendo il riso con il lievito otterrete una pietanza che difficilmente dimenticherete? Ecco di seguito gli ingredienti:

250 g di riso

200 ml di acqua

200 ml di latte

2 cucchiai di zucchero

1 bustina di lievito

500 g di farina

1 cucchiaino di sale

2 cucchiai di olio

Lavate il riso fino a quando non getterà tutto l’amido. Dopo, in una pentola, mettetelo a bollire, fino a quando l’acqua non sarà completamente assorbita. In una ciotola, mescolatelo ora con l’acqua, il latte e lo zucchero.

Aggiungete ora il protagonista assoluto della nostra ricetta, il lievito, e continuate a mescolare. In un’altra ciotola, mescolate la farina e il sale. Versate ora il composto di riso nella ciotola con la farina e mescolate bene fino a ottenere un impasto omogeneo.

Aggiungete l’olio e mescolate ancora. Trasferite l’impasto in una teglia da pane oliata e infarinata e lasciatelo lievitare per circa un’ora in un luogo caldo e umido. Preriscaldate il forno a 180°C.

Spennellate la superficie del pane con un po’ di latte e infornate per circa 45-50 minuti o finché la superficie non sarà dorata. Sfornate il pane e lasciatelo raffreddare prima di servirlo.