Roma in ansia per Dybala, l’argentino rischia un lungo stop

La Roma fatica all’Olimpico ma supera per 2-1 il Lecce grazie al rigore trasformato da Paulo Dybala, il numero 21, proprio al momento della conclusione vincente, ha sentito un dolore al quadricipite della coscia sinistra chiedendo di essere sostituito.



Un rigore calciato alla perfezione e, subito dopo, una smorfia di dolore che gli impedisce di festeggiare, Dybala lascia la partita dell‘Olimpico con il volto preoccupato per l’ennesimo infortunio muscolare di una carriera fin troppo sfortunata per l‘argentino.

Con quello di ieri sera sono cinque i gol in campionato per l’ex numero 10 della Juventus che oggi si sottoporrà ad esami strumentali per stabilire i tempi di recupero da un infortunio che a giudicare dalle espressioni e dalle parole di Mourinho sembra abbastanza serio.

L‘allenatore portoghese al termine della sfida vinta con il Lecce ha manifestato tutta la sua preoccupazione, Dybala rischia seriamente di saltare il mondiale e di ritornare in campo addirittura nel 2023.





Dybala, ora il Mondiale è a rischio

Nelle prossime ore la Roma comunicherà l’esito degli esami strumentali, allo stato attuale però le sensazioni non sono positive per Dybala che potrebbe aver terminato qui il suo 2022.

In questa prima parte di stagione il giocatore argentino è stato uno dei trascinatori della Roma con gol e giocate di altissima qualità.

Neanche il tempo per festeggiare il gol del 2-1 per Dybala, il classe ’93 ha subito dato ampi cenni di dolore uscendo dal campo quasi in lacrime.

Nelle ultime stagioni alla Juventus le prestazioni del calciatore argentino sono state sempre condizionate da tantissimi infortuni, nella Capitale la situazione sembrava migliorata ma ora Dybala è costretto ad un nuovo stop.

L’ambiente giallorosso teme il peggio con il numero 21 che rischia di vedere sfumato il sogno di prendere parte al Mondiale in Qatar con l’Argentina in cui l’Albiceleste proverà a dare la caccia ad un titolo che manca addirittura dal 1986.

La zona in cui è stato applicato il ghiaccio è sempre la stessa; il solito quadricipite femorale che aveva già costretto il calciatore a saltare la sfida (poi persa) contro l’Atalanta di Gasperini.

Al momento è impossibile fare previsioni ma i tifosi giallorossi sperano di avere presto notizie positive sulle condizioni del numero 21 in un momento già delicato della stagione in cui c’è da raggiungere una qualificazione agli ottavi di Europa League ed in campionato a breve ci sarà la super sfida con il Napoli ed il derby contro la Lazio.