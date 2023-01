Roma, due clochard trovati morti in strada per il freddo

Stamani, poco dopo le ore 7 del mattino, sono stati trovati morti due clochard per le strade di Roma. Si ipotizza sia stato il troppo freddo a stroncarli.

Due uomini, il primo è stato trovato in piazza Porta Maggiore mentre il secondo a Spinaceto.

È successo a Roma: sono stati trovati due clochard per strada morti per ipotermia a causa del freddo che nell’ultimo periodo ha colpito la capitale. Uno è stato trovato in piazza Porta Maggiore e l’altro a Spinaceto. I corpi sono stati trovati durante questa mattina circa dopo le ore sette, il primo uomo non è stato possibile identificarlo mentre il secondo cadavere, quello di Spinaceto, era di un quarantunenne ed è stato trovato su una panchina all’interno di un parco a via Caterina Troiani. La prima ipotesi è quella dell’ipotermia, non si esclude che entrambi i senzatetto siano deceduti per ipotermia a causa del forte freddo che negli ultimi giorni ha colpito Roma. Ovviamente la polizia sta indagando su i due ritrovamenti.

L’episodio si è verificato nonostante l’aggiunta di 330 posti letto riservati ai senzatetto dal Comune di Roma nel 2022, numero maggiore rispetto a quello del 2021 portando i posti letto da 719 a 1049 e si pensa che diventeranno 1149 entro la fine dell’anno, per arrivare ad un totale di 1252 entro il 31 gennaio 2023; si tratta di un incremento del 74% in confronto all’anno precedente. A Roma ad oggi ci sono 105 posti diurni per accogliere i senza fissa dimora ed altri 2778 posti notturni di cui però 1049 sono del circuito dei servizi sociali comuni.

Ogni giorno il totale dei pasti erogati è di 1891 anche se, nonostante ciò, sono circa 20 mila le persone che ogni anno a Roma richiedono l’aiuto dei servizi per persone senza tetto e migranti. Gli ultimi quattro anni hanno visto più di 60 mila persone diverse che sono state prese in carico dei servizi dopo essere state intercettate. La struttura di S. Egidio fortunatamente ha salvato dal freddo della strada 900 persone, la struttura di cohousing ha proposto un tetto a coloro i quali non avevano neanche un letto.

Il gelo però è tornato e i clochard hanno nuovamente bisogno di un intervento urgente. Barbara Funari, assessora ai servizi sociali, guiderà una task force per realizzare tensostruttura riscaldate. Non verranno utilizzate però le fermate della metro in quanto non sono utilizzabili per più motivi: principalmente perché alle ore 5 della mattina vanno assolutamente sgombrate e poi perché quest’ultime, non essendo strutture apposite, non consentono una continuità di intervento.