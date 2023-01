Queste 500 lire valgono 15 mila euro: tantissime nonne le conservano ancora

Ci sono queste 500 lire che hanno un valore di circa 15 mila euro ma solo a queste condizioni: sicuri di non averle in un cassetto?

Le monete hanno da sempre un ruolo importante nella vita di ogni persona nel mondo, proprio perché da secoli hanno potuto gestire la compravendita di prodotti e oggetti di ogni tipo. Nel tempo questa concezione di denaro e moneta è cambiata completamente, tanto che si trovano esemplari antichi – e non – che possono fare la differenza. Queste 500 lire hanno un valore che supera i 15mila euro se trovate in queste condizioni: i collezionisti li stanno cercando ovunque.

Quali sono le caratteristiche delle monete di valore?

Ci sono determinate caratteristiche che le monete di valore devono possedere e non è sempre il tempo ad essere il fattore principale. Infatti, i collezionisti si basano su determinati elementi che possano rendere questa moneta unica o comunque rara nel suo genere.

Tra questi si possono evidenziare:

Conio per un evento in particolare nel mondo

Errato conio o particolarità che rende la moneta unica (seppur con errore)

Data e luogo di conio

Epoca

Tiratura limitata.

Queste sono alcune delle particolarità che una moneta di valore può avere, tanto da andare a cambiare anche l’interesse del collezionista. Non è tutto, infatti ci sono anche monete che possono avere un valore affettivo: questo significa che sono appartenute a qualche personalità di spicco e passate di mano in mano, sino a quando un collezionista non ne è entrato in possesso. Tutto questo vuol dire che ci sono monete dal valore altissimo e altre che – al contrario – non superano quello di conio.

Non si parla solo di monete in circolazione da tempo o quelle storiche, i collezionisti non si fermano infatti alla Lira o tutto ciò che è appartenuto alle popolazioni antiche. Gli Euro possono anche loro avere un altissimo valore perché coniate per eventi oppure fatte uscire con errori in giro per il mondo. È sicuramente un mondo affascinante e interessante, ma ci sono delle raccomandazioni:

Non affidarsi a chiunque ma solo professionisti del mestiere certificati

Non affidarsi alle valutazioni di massima o ad una compravendita al “buio”

Meglio incontrare il collezionista di persona e farsi fare una valutazione da più persone, comprendendo la serietà dei vari soggetti.

500 lire da 15mila euro: quali sono?

Come accennato, esistono tantissime tipologie di monete che possono avere un altissimo valore, soprattutto per gli errori di conio. Facciamo qualche esempio?

La moneta da 2 Euro e quella da 50 centesimi potrebbero avere un valore altissimi, soprattutto se escono delle versioni che celebrano un evento in particolare;

Le care vecchie Lire che oggi hanno anche un valore del tutto affettivo e in molti le ricordano con grande gioia. Nel 2002 ha cessato la sua attività e ci sono delle monete che possono valere tantissimo.

Uno degli esempi più classici sono le monete da 500 lire e c’è una versione del 1957 in argento. Si possono notare le tre caravelle ed è una edizione particolare con la quotazione che arriva sino a 15mila euro. Neanche a dirlo i collezionisti la cercano ovunque.