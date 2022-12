Non sai dove hai parcheggiato l’auto? Niente paura. Puoi ritrovarla utilizzando semplicemente WhatsApp. Ecco come fare.

Sei uno di quelli che, di solito, dimenticano dove hanno parcheggiato l’auto o la motocicletta, anch’essa spesso difficile da individuare. Se la tua risposta è affermativa, sappi che con WhatsApp è facilissimo ritrovare il tuo veicolo, evitando di girovagare a vuoto nel parcheggio.

WhatsApp, come ritrovare l’auto persa nel parcheggio

Ogni smartphone di ultima generazione è dotato di GPS, di conseguenza ogni dispositivo include un’applicazione cartografica. E, essendo WhatsApp una delle prime app che vengono installate sul cellulare, rappresenta uno dei modi utili per ritrovare la propria auto o la moto smarrite in parcheggi immensi.

La messaggistica istantanea è il suo punto di forza, ma non serve solo per le comunicazioni tra amici e parenti: funge, infatti, anche un ottimo promemoria. Perfetto per gli smemorati, dunque.

Mediante WhatsApp, infatti, è molto semplice allegare la posizione precisa in cui ci si trova. Basta, quindi, che inviamo la posizione nel momento in cui si parcheggia l’auto o la moto, al fine di sapere precisamente dove si trovano i nostri veicoli per poi raggiungerli agevolmente una volta terminata la sosta.

A chi inviare la posizione esatta

Possiamo inviare il messaggio sulla posizione a chiunque, ad esempio al parente o all’amico che è con noi in quel preciso istante. In alternativa, è possibile auto-inviarci la posizione, anche per mantenere un certo livello di privacy.

Il modo più semplice è inviare la posizione a un’altra persona, dapprima avvisandola, in modo che sappia che stiamo inviando la posizione esatta solo come promemoria. Assicuriamoci che i messaggi temporanei siano disabilitati, al fine di non far sparire nella chat il promemoria della posizione.

Un’altra opzione fattibile è creare un nuovo contatto nella rubrica con il nostro numero di cellulare. WhatsApp lo rileverà come utente e potremo chattare con noi stessi come con qualsiasi altra persona.

Una volta che abbiamo aperto la chat con noi stessi, potremo auto-inviarci la posizione e salvarla e utilizzarla in seguito. Basta cliccare sull’icona della posizione, individuare la posizione attuale, per poi cliccare Invio.

Un’ultima raccomandazione: possiamo inviarci anche una foto del posto in cui è parcheggiata l’auto (o la moto), soprattutto nel caso in cui la lasciamo in un parcheggio sprovvisto di copertura GPS. In questo modo, eviteremo di perdere tempo a cercarla e sapremo esattamente non solo la posizione ma anche fotograficamente il punto in cui l’abbiamo lasciata a sostare.