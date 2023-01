Roma-Bologna, probabili formazioni e statistiche

Tanta attesa per il ritorno in campo della Roma di Jose Mourinho che in un Olimpico tutto esaurito ospiterà il Bologna di Thiago Motta che proverà a dedicare all’ex allenatore Sinisa Mihajlovic appena scomparso la prima vittoria del 2023.



La Roma di Mourinho è pronta a tornare in campo con l’obiettivo di riprendere il proprio cammino e cercare di raggiungere le zone alte della classifica.

I capitolini ritrovano Paulo Dybala che dopo aver vinto il campionato del mondo con la maglia dell’Argentina è pronto a riprendersi la Roma.

All’Olimpico arriva il Bologna di Thiago Motta che ha chiuso il 2022 in crescendo con quattro vittorie nelle ultime 5 partite giocate.

I rossoblu proveranno ad uscire dall’Olimpico con i tre punti per omaggiare Sinisa Mihajlovic, l’ex allenatore serbo recentemente scomparso.

Roma con il 3-4-2-1, Dybala torna titolare

I riflettori sono tutti puntati su Paulo Dybala che torna da campione del mondo con la sua Argentina per portare in alto la Roma sia in Serie A che in Europa League.

Il numero 21 è pienamente recuperato e partirà dall’inizio insieme a Zaniolo e Abraham.

Nessuna novità per Mourinho che aspetta la cessione di Karsdorp e l’arrivo di un nuovo terzino destro per rinforzare la rosa.

Tra i pali ovviamente c’è Rui Patricio, davanti a lui “Mou” conferma la difesa titolare con Smalling, Mancini ed Ibanez.

Sulle corsie laterali pronti Celik e Zalewski con Pellegrini e Cristante in cabina di regia.

In attacco ci sono Zaniolo e Dybala che giocheranno in appoggio all’unica punta Abraham, l’inglese è chiamato a riscattarsi dopo le difficoltà avute negli ultimi mesi del 2022.

Bologna con il 4-2-3-1, Arnautovic punta centrale

Il Bologna si presenta all‘Olimpico senza paura e con l’obiettivo di iniziare al meglio il 2023; i ragazzi di Thiago Motta hanno chiuso in crescendo il 2022 ed ora sognano un posto tra le prime 10 del campionato.

In porta ovviamente c’è il grande ex Skorupski, davanti a lui la difesa a quattro composta da Lykogiannis, Lucumì, Soumaoro e Posch.



Dominguez e Medel saranno i due registi con Orsolini, Ferguson e Aebischer che giocheranno in appoggio all’unica punta Arnautovic.

Roma-Bologna, statistiche

La Roma non ha segnato nelle ultime due partite di Serie A contro il Bologna, tante quante nelle precedenti 39 sfide con gli emiliani.

La Roma è la squadra contro cui il Bologna ha vinto più partite in Serie A, sono 51 i successi dei rossoblu in 148 sfide complessive, 44 i pareggi e 53 le vittorie giallorosse.

La Roma ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe in Serie A, dopo aver ottenuto tre vittorie nelle precedenti quattro

La Roma ha segnato di testa il 33% dei suoi gol complessivi in questa stagione, dall’altra parte solo Milan ed Inter hanno subito più gol di testa del Bologna in questa stagione