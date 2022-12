È morto Mihajlovic, l’ex allenatore aveva 53 anni

È morto Sinisa Mihajlovic. L’ex allenatore del Bologna e giocatore di Sampdoria, Lazio e Inter aveva 53 anni e da tempo combatteva con una leucemia mieloide acuta.

Negli ultimi giorni si era parlato di un aggravamento delle sue condizioni di salute, che non erano state confermata dalla famiglia del serbo. Su Twitter, è già virale il messaggio all’ex centrocampista: “Ciao Sinisa“. A ricordarlo anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Non ce l’ha fatta, Sinisa Mihajlovic. La seconda battaglia contro la leucemia, che era tornata in primavera dopo il trapianto di midollo osseo, l’ha vinta la malattia. A 53 anni, il serbo, uno dei centrocampisti più forti che abbiamo visto calcare i campi di calcio della nostra Serie A nei primi anni 2000 è morto a 53 anni.

Ad annunciarlo all’Ansa, è stata la famiglia dell’ex allenatore del Bologna, la sua ultima esperienza nel mondo del pallone: “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato“, si legge nella nota.

Il suo sinistro era una rarità, i suoi calci piazzati una leggenda che chi ha avuto la fortuna di vedere dal vivo ancora ricorda. “Se la tira Sinisa, se la tira Sinisa è gol“, gli cantava la Curva Nord della Lazio, da giocatore e quando tornava a Roma per affrontare i biancocelesti. Gli stessi colori che gli sono sempre rimasti nel cuore, anche quando giocava nell’Inter, o quando sedeva sulla panchina del Milan.

Dalla Serbia a Roma, la doppia vita di Sinisa, che ha iniziato troppo presto a combattere con la malattia

La storia di Mihajlovic, la sua vita, è iniziata il 20 febbraio del 1969 a Vukovar in Croazia, all’epoca facente parte della Jugoslavia di Tito. Lui, però, si è sempre sentito serbo nell’anima, come il papà. La sua carriera prende il decollo nel 1990, quando la Stella Rossa, la società storica di Belgrado, lo acquista dal Vojvodina.

Alla fine di quella stagione, alza al cielo la Coppa Campioni, l’allora Champions League, l’unica che è riuscito a vincere nella sua carriera, e dopo un anno arriva in Italia. Alla Roma. Con i giallorossi segna sette gol in 69 partite, ma non sono quei colori che gli rubano il cuore, dicevamo. Nel 1994, passa alla Sampdoria, dove incontra per la prima volta Roberto Mancini, uno dei suoi più cari amici, che poi ritrova anche alla Lazio, quella sì la squadra a cui il serbo ha dato di più.

Nel 2000 vince lo scudetto, il secondo della storia biancoceleste, e prima, assieme ad Alessandro Nesta, riesce a portare la società di Sergio Cragnotti a conquistare anche l’ultima edizione (di sempre) della Coppa delle coppe. Il suo marchio di fabbrica sono le punizioni, e in una partita contro la sua ex squadra ne segna addirittura tre. Nel 2004, con la Lazio che non naviga in buone acque, passa all’Inter e rimane là fino a quando non si ritira dal calcio giocato, nel 2006. Con la maglia nerazzurra, Mihajlovic detiene il record di giocatore più anziano ad aver mai segnato un gol in campionato.

Nonostante l’amore viscerale per l’Italia, però, Sinisa non ha mai abbandonata la sua Serbia, con cui gioca sia ai Mondiali in Francia del 1998, sia agli Europei di due anni dopo.

