Roma avrà il primo ospedale veterinario gratuito d’Italia

A Roma aprirà il primo Ospedale veterinario gratuito, il primo in Italia che garantirà le migliori cure sanitarie a tutti gli animali domestici nella Capitale.

La struttura si ereggerà di fianco al canile della …., un rifugio storico di Roma che ospita tutti i cani abbandonati della capitale italiana.

Ospedale veterinario gratuito a Roma, il primo in Italia

Ad annunciare ciò è l’Assessorato all’ambiente che ha anche affermato che verrà depositato un fondo di circa 150 mila euro al fine di arrivare ad un totale di circa 3,5 milioni.

Per quanto riguarda la burocrazia è tutto ancora in corso d’opera, ma pare che i lavori potranno prendere piede entro la fine dell’anno.

Avviando i cantieri per quello che diventerà il Polo d’eccellenza che garantirà tutte le cure di cui i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno, e saranno gratuite.

La capitale già da tanti anni contribuisce a prendersi cura degli animali domestici, infatti il Comune di Roma offre a tutti i residenti di Roma le cure veterinarie di cui si ha bisogno gratuitamente.

Le cure sono offerte a coloro che hanno un reddito Isee che non superi 15 mila euro.

Si garantisce assistenza anche a coloro che sono titolari di una pensione sociale e a tutti i cittadini non vedenti che hanno un cane conduttore.

Anche alle associazioni no profit che si impegnano nel portare avanti progetti come ‘pet-care’ .

Per cui il nuovo ospedale veterinario sarà il miglioramento di una realtà che nella capitale esiste già.

Sarà una struttura che migliorerà ulteriormente il servizio che in parte già esiste e che si prende cura della salute e del benessere degli animali.

Il sindaco annuncia l’apertura del nuovo ospedale veterinario

L’annuncio della nuova apertura arriva direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri:

“La Giunta capitolina ha avviato il percorso che porterà alla completa riqualificazione e all’ampliamento del canile comunale di Muratella, e alla realizzazione di una struttura unica in Italia che consentirà l’accesso gratuito ai servizi di cura per gli animali. Un impegno importante che avevamo preso con la città e che oggi, con il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica, comincia a concretizzarsi.”

Questo è ciò che scrive in un post su Facebook, concludendo facendo una breve descrizione nella struttura dei servizi che ci saranno al suo interno:

“Il nuovo servizio, che occuperà spazi attualmente non utilizzati, prevederà tra le altre cose, un pronto soccorso attivo H24 – spiega nel post – , una dotazione di strumenti all’avanguardia, laboratori di diagnostica e analisi, sala gessi, due sale operatorie, un locale per la degenza post-chirurgica e per la terapia intensiva. È prevista, inoltre, un’area da utilizzare in caso di necessario isolamento di cani con malattie trasmissibili.”

Si prevede che l’ospedale per i nostri amici a quattro zampe avrà al suo interno tantissimi servizi importanti e all’avanguardia.

Lo faranno diventare il punto di riferimento per quanto riguarda le cure veterinarie in tutta Italia.

Per esempio verrà inserito all’interno della struttura un apposito programma di recupero per tutti i cani abbandonati e che vengono sottoposti a sevizie e/o maltrattamenti.

Verranno seguiti da educatori specializzati e non solo: sarà possibile utilizzare la musicoterapia per alleviare lo stress e i disagi con i quali ricoverati a quattro zampe arrivano in struttura.

I buoni propositi ci sono, ora non ci resta che aspettare l’inizio dei lavori per far si che questo bellissimo progetto si possa finalmente concretizzare.