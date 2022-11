La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è entrata nel vivo: c’è stata oggi la tanto attesa udienza che ha visto insieme per la prima volta in tribunale i due vip. Ecco cos’è successo.

La nota “guerra del guardaroba” è iniziata: così è stata chiamata dai media la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che oggi sono stati in tribunale con i loro legali per la causa di divorzio.

Al tribunale civile di Roma, i due sono arrivati per “scontrarsi” e cominciare la pratica di separazione ufficiale, per parlare delle loro versioni sulle proprietà, soprattutto di Rolex, gioielli e collezioni di scarpe.

Ilary Blasi e Totti: inizia lo scontro per scarpe, borse e gioielli

Ormai sono mesi che nel mondo del gossip non si parla d’altro: il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è il caso dell’anno e tutti seguono attentamente tutti i loro passi.

Oggi, 11 novembre, i due ex coniugi sono stati convocati al tribunale civile di Roma, per discutere con precisione della questione che riguarda la restituzione di scarpe, borse, orologi e gioielli tra i due.

Sappiamo benissimo che in questi mesi si è parlato di Rolex rubati da Ilary dalla cassaforte, forse per dispetto o forse no, della collezione di borse e scarpe che Ilary aveva “perso”, con il sospetto che il marito le avesse nascoste.

Insomma, oggi, nel corso dell’udienza che è durata più di un’ora, i due ex coniugi si sono presentati con i loro legali avanti al giudice.

L’ex capitano della Roma è difeso da Antonio Conte, arrivato in tribunale sulla sua amrt, mentre Ilary Blasi viene tutelata dall’avvocato Alessandro Simeone.

Non si sa precisamente com’è andata l’udienza, ma tutti i presenti sono usciti senza rilasciare dichiarazioni, in silenzio.

Sappiamo che il giudice, Francesco Frettoni, ha ascoltato entrambe le versioni di Totti e Ilary Blasi e ora starà a lui decidere se convocare i testimoni designati, amici e parenti dei due ex coniugi.

Francesco Totti cambia avvocato a poche ore dall’udienza

Insieme allo storico avvocato dell’ex capitano della Roma, Conte, c’era anche fino a qualche giorno fa la famosa avvocata divorzista Annamaria Bernardini De Pace.

Ma la legale è scomparsa dalla scena, a quanto pare per divergenze d’opinione con il suo assistito. Nella giornata di oggi, oltre che dell’esito dell’udienza, non si è parlato d’altro in riferimento a Francesco Totti.

La Bernardini De Pace ha rilasciato una dichiarazione al Corriere della Sera, dicendo che il dialogo con Totti non era continuo e che il suo obiettivo era raggiungere la consensuale.

Invece, una volta saltata la possibilità di qualsiasi accordo, dopo che la controparte ha depositato il ricordo giudiziale, l’avvocata ha deciso di staccarsi dalla causa, licenziandosi

Le voci non ufficiali, come Dagospia, invece parlano di un’antipatia tra la Bernardini De Pace e la nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi. Pare che l’ex legale del Pupone non avrebbe molto apprezzato tutte le foto rilasciate da diverse testate in questi mesi, ritenute poco appropriate.

Sarà vero o saranno solo rumors? Vero o no, sta di fatto che ora il team di legali di Francesco Totti è cambiato e adesso entreremo nel vivo della separazione.