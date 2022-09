Roma, autista Atac guarda la partita mentre è alla guida: sospeso

Un tifoso al volante, inchiodato dalle foto scattate da un passeggero. Un occhio alla strada e l’altro a seguire la partita della sua squadra del cuore.

Ancora un volta si affrontano giornate complicate. L’Atac è costretta ad intervenire per punire uno dei suoi autisti, per nulla disciplinato. Una decisione presa su due piedi, alla quale non ci sarebbe potuta essere alternativa. Un’autista è stato sottoposto alla sospensione dello stipendio ma anche del ruolo per il suo comportamento scorretto.

Cosa è accaduto

Il tutto è accaduto giovedì, quando un autista della linea 881 è stato fotografato mentre alla guida aveva un comportamento inappropriato. L’uomo infatti, mentre si trovava nel traffico, stava seguendo con il suo smartphone il match della Lazio.

Si tratta della partita di Europa League, in cui la squadra dei biancocelesti è stata anche sconfitta dalla squadra danese con 5 goal a 1.

All’Atac è arrivata la segnalazione, attraverso una foto, partita da uno dei passeggeri dell’autobus. Nello scatto è possibile vedere l’autista che, nonostante abbia le mani sul volante, al finestrino ha attaccato una staffa per smartphone in cui si intravedono le immagini del match.

L’azienda, nel giro di poche ore, non appena ricevuto la segnalazione, si è messa subito all’opera per rintracciare l’autista accusato.

L’avvio dell’indagine per far luce sulla questione

È stata svolta un’indagine interna, al termine della quale l’uomo è stato sottoposto a sospensione immediata dal suo ruolo.

Al riguardo l’Atac ha dichiarato: “La sospensione è scattata al termine di un’ispezione che si è conclusa in tempi rapidissimi”.

Non è la prima volta che l’azienda di trasporti si trova a dover fare i conti con comportamenti scorretti da parte degli autisti.

L’ennesimo incidente che vede come protagonista l’Atac

Solo qualche giorno fa, infatti, un autista mentre si trovava alla guida del suo autobus con 7 passeggeri a bordo si è distreatto a causa di un colpo di sonno. Un episodio che non è passato inosservato in quanto, nel momento in cui l’uomo ha chiuso per un attimo gli occhi, è andato a sbattere contro una palina.

L’incidente in questione ha avuto luogo la notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre. Lo scontro fortunatamente non ha causato grandi danni e nessuno è rimasto ferito.

La situazione è stata ripresa da un video fatto dagli stessi passeggeri ed è stato possibile vedere che ci sono stati danni ai vetri laterali e a quelli del gabbiotto dell’autista stesso.

Anche in questo caso il video è arrivato all’Atac che si è espressa così: “L’azienda ha ben presente quanto accaduto. Procederà nei confronti del responsabile con massimo rigore. Il conducente, fino a conclusioni dell’indagine interna, sarà sospeso. Il mezzo, portato in deposito, sarà aggiustato e presto tornerà marciante.”.