“Nella bara non c’era” Il dettaglio straziante sulla Regina: per lei era la cosa più importante

Non è passato inosservato il fatto che la Regina Elisabetta II sia stata sepolta senza quel qualcosa di importante, che la rendeva felice. Perchè questa decisione?

Il mondo si è fermato per 10 giorni seguendo il lutto per la Regina Elisabetta II, come da protocollo inglese. Non sono mancati i momenti di forte commozione da parte dei suoi nipoti William e Harry, le prime particolarità di Re Carlo III e qualche imbarazzo per l’arrivo del Principe Andrea dopo essere stato travolto dallo scandalo.

Non è passato inosservato un dettaglio, ovvero il fatto che la Regina sia stata sepolta senza qualcosa di veramente importante per lei. Chi ha preso questa decisione e perché?

A chi andranno i gioielli della Regina Elisabetta II?

Prima di capire nel dettaglio che cosa manca nella bara della Regina Elisabetta II, tantissime persone si chiedono a chi vadano tutti i suoi gioielli.

Gioielli di altissimo valore che l’hanno accompagnata in questi 70 anni di regno, sfoggiati in occasioni diverse e lasciati ai vari membri della sua famiglia.

Tutti i gioielli della Corona – chiamati Crown Regalia – sono rimasti nella Torre di Londra costantemente custoditi e fanno parte delle proprietà del Regno. Poi si aggiungono quelli personali che sono stati acquistati o regalati dal marito e dai figli.

La collezione di gioielli della Regina è grande, con 300 pezzi che non sono stati sempre indossati. Ci sono anelli, orecchini, spille, bracciali e tantissimi altri gioielli preziosi che andranno ai figli di Carlo.

La Stampa – tramite i media inglesi– racconta che Carlo III ha ereditato questi gioielli ma non potendoli indossare avrà modo di distribuirli a chi ne avrà diritto e privilegio. Come da protocollo verranno fatte delle distinzioni, infatti alcune delle collane sono appartenute alla Regina Vittoria e saranno regalate alla moglie Camilla oppure alle Principesse da indossare solo in occasioni ufficiali.

Sono pezzi invendibili che restano a Buckingham Palace, già indossati nel corso del tempo da Camilla o da Kate. Ci sono anche dei pezzi della Regina Mary indossati durante l’incoronazione di suo marito Re Giorgio V.

Un altro gruppo di gioielli andranno a Carlo III e ai suoi fratelli secondo il testamento. Questi sono pezzi privati, acquistati dalla Sovrana che era una appassionata di collane di perle.

Si recava personalmente in gioielleria e la maggior parte dei pezzi erano fatti a mano, solo per lei. La figlia Anna disporrà di alcuni pezzi della madre, così come Kate e le nipoti. Proprio in questi giorni ci sono delle foto che ritraggono la moglie di William con degli orecchini di perle e diamanti donati dalla Sovrana.

Elisabetta II amava i gioielli, ma era la semplicità a farla da padrona. Infatti indossava sempre una collana di perle e una spilla, dettagli semplici che impreziosivano il suo look vitaminico.

In pochi lo sanno, ma il patrimonio privato della Sovrana grava della tassa di successione decisamente salata. Josh Rom ha spiegato che si tratta del 40% e questo significa che ci potrebbe non essere una eredità diretta – lasciandoli in cassaforte per essere usati solo in alcune occasioni.

Elisabetta II sepolta senza l’anello di fidanzamento: perché questa decisione?

La domanda che si sono posti tutti è quali gioielli sono rimasti indosso alla Regina, durante la sua sepoltura. La Sovrana è stata sepolta con la fede nuziale in oro gallese e gli orecchini di perle che tanto amava.

Il dettaglio che non è passato inosservato è la mancanza dell’anello di fidanzamento, regalatole dal marito Filippo come promessa di matrimonio. Lei adorava il suo anello e ci si chiede come mai non le sia rimasto al dito.

I media inglesi spiegano che, come da volere della Regina, questo anello è stato donato alla figlia Anna. Quest’ultima ha voluto raccontare il privilegio di esserle stata accanto nelle ultime 24 ore e durante i suoi ultimi viaggi.

L’anello è stato realizzato con un diamante che è appartenuto alla mamma del Principe Filippo. Al suo interno, si racconta, che ci sia un messaggio d’amore con dedica speciale per Lilibet.