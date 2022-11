Roma, attivisti di Ultima generazione imbrattano quadro di Van Gogh

Ancora un quadro di Van Gogh sotto attacco: stavolta il gesto di alcuni attivisti avrebbe colpito a Roma, imbrattato il dipinto del pittore olandese “Il seminatore”. Appena pochi giorni fa l’azione di alcune ecologiste contro un’opera dello stesso artista esposta a Londra, “I girasoli”.

A Roma il caso di un gruppo di attivisti di Ultima generazione che imbrattano un quadro di Van Gogh: l’azione dopo il gesto di alcune ecologiste contro “I girasoli” a Londra.

Vandalizzato “Il seminatore al tramonto” di Vincent Van Gogh

Un altro atto vandalico colpisce l’arte, stavolta a Roma. L’opera “Il seminatore al tramonto” del celebre artista Vincent Van Gogh sarebbe stata imbrattata con un passato di verdure.

Secondo la ricostruzione riportata dall’Ansa, ad agire sarebbe stato un gruppo di attivisti per l’ambiente all’interno del Palazzo Bonaparte in cui si tiene una mostra.

Chi sono gli autori del gesto contro il quadro del pittore olandese

Stando a quanto si apprende, le persone entrate in azione contro il dipinto del pittore olandese esposto nella Capitale sarebbero ambientalisti di Ultima generazione, militanti del movimento ecologista che avrebbero sporcato il quadro “Il seminatore” con della zuppa di verdura.

In particolare, riferisce l’agenzia di stampa, sarebbero quattro le persone individuate come appartenenti alla sezione italiana di Extinction Rebellion che, da mesi, condurrerebbero attacchi di questo tipo in varie aree del mondo.

Il precedente poche settimane fa, “I girasoli” a Londra

Il 14 ottobre scorso il precedente a Londra, quando due giovani ecologiste di Just Stop Oil hanno imbrattato con della salsa di pomodoro il celebre quadro “I girasoli” dello stesso Van Gogh.

La celebre opera d’arte era stata colpita dal lancio del liquido da parte delle due ragazze che si sarebbero poi “incollate” alla parete della National Gallery di Londra proseguendo la protesta con una mano appiccicata sotto l’opera del pittore olandese.

Nella Capitale il dipinto esposto a Palazzo Bonaparte

Il quadro “Il seminatore” oggetto dell’ultima incursione è esposto nell’ambito della mostra dedicata all’artista con opere del Museo Kröller-Müller di Otterlo.

Subito dopo il gesto nel Palazzo Bonaparte della Capitale, gli attivisti sarebbero stati fermati dalla sicurezza e le sale sarebbero state chiuse immediatamente con l’allontanamento dei visitatori.

Anche in questo caso, come a Londra, dopo avere gettato il passato di verdura sul Van Gogh esposto gli attivisti si sarebbero “incollati” alla parete rilanciando la protesta contro il cambiamento climatico.

Il commento dei vertici della mostra

Ansa riporta il commento di Iole Siena, presidente e amministratrice delegata della società organizzatrice della mostra di Palazzo Bonaparte dedicata a Vincent Van Gogh a Roma.

Ce lo aspettavamo, nessun danno ma è un gesto inutile