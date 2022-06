Roberto Bolle: l’eleganza torna su Rai1 con il remake di ‘Danza con me’

Dopo quasi un anno dal magnifico spettacolo, Roberto Bolle torna nuovamente su Rai1 con il remake di “Danza con me”. Ecco gli orari e tutto ciò che c’è da sapere.

Domani sera, in prima serata, sarà possibile sedersi comodamente in poltrona e assistere alla seconda messa in onda del celebre e amato spettacolo, che ha visto Roberto Bolle sul palco ad inizio gennaio 2022.

“Danza con me” è il nome di questo show memorabile, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl.

I fantastici conduttori dello show

Il capolavoro firmato Rai1 si è da subito distinta per la positività e la leggerezza che hanno accompagnato tutto lo spettacolo, come a voler alleggerire anche gli spettatori da questi momenti difficili.

Ad accompagnare il ballerino sul palco, tanti ospiti inediti e artisti speciali da tutto il mondo, sia della musica che del cinema.

Un trionfo di danza, cultura, arte e poesia hanno accompagnato i passi di danza.

A condurre lo spettacolo, la giovane e talentosa Serena Rossi, accompagnata da un ironico e mai scontato Pasquale Petrolo, in arte Lillo. Il pubblico ha apprezzato molto il duo che si completava perfettamente.

Gli ospiti speciali dello show

Sulle note di danza ospite d’eccezione come John Malkovich, o il duo di perfomers

Igudesman.

Anche il mondo della musica è stato presente sul palco, avendo come portavoce i grandi della musica da Ornella Vanoni a Colapesce e Dimartino, da Boosta e

Frida Bollani Magoni a Beatrice Rana, fino ad arrivare ad Alessandro Quarta.

Da non dimenticare certamente Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo in coro.

Roberto Bolle ha poi voluto, con l’aiuto delle Farfalle olimpiche, l’immancabile ironia di Valerio Lundini e delle stelle della tv e del cinema italiano come Franca

Leosini e Carla Signoris, di raccontare aneddoti divertenti e storie sulla danza.

Naturalmente protagonista della serata, l’elegante e armoniosa danza di Roberto Bolle, unica per il suo fascino, conosciuta a livello mondiale.

Il giovane ragazzo si è cimentato in delicati movimenti accuratamente studiati da grandi

coreografi come Wayne Mc Gregor, accompagnate da pezzi contemporanei.

Per l’attesa serata sono stati inoltre realizzati dei balletti ad hoc come ad esempio l’incantevole e affascinante Acqua di Mauro Bigonzetti.

Altri grandi classici presentati durante la serata sono stati Giselle, L’Histoire de

Manon e infine l’intrigante tango di Alma Porteña.

Momento degno di nota per la profondità del messaggio è certamente l’interpretazione di Repect, con una travolgente Serena Rossi accompagnata da un tipo di danza particolare, perché mescolata al linguaggio dei segni della Silent Beat(un gruppo emergente di ballerini sordi).

Infine, per chiudere in bellezza, il pubblico con una sonora risata ha accompagnato il duetto Bolle – Lillo, che li ha visti sfidarsi a duello per vincere l’amore della bella del gruppo, rivisitazione in chiave musicale della canzone “Sono Bugiarda”, omaggiando così la cantante Caterina Caselli.

La danza, l’arte, la musica italiana e non solo, accompagnate da varie eccellenze italiane, vi aspettano domani sera alle 21:25 su Rai1 con “Danza con me”.

Vi catapulterete in un mondo fantastico dove vi sembrerà che tutto è sospeso.

Un’occasione per riflettere, sorridere ed emozionarsi per questa splendida arte che è la danza.

Insomma, una serata da non perdere domani su Rai1.