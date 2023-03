Baldoni si è dimesso da direttore di Agenzia Cybersicurezza

Il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni, ha lasciato il suo incarico.

Roberto Baldoni si dimette

È notizia di poco fa quella delle dimissioni di Roberto Baldoni, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il suo ruolo passa così nelle mani del governo ma non sono chiare le motivazioni della sua scelta.

Fonti ufficiali hanno riferito la notizia intorno alle 23 di stasera e poi è stata ripresa da tutte le testate giornalistiche. Baldoni era stato nominato nell’agosto del 2021 e il mandato era iniziato ufficialmente il mese successivo.

Prima ancora aveva ricoperto il ruolo di vice direttore generale dei Dis e il suo lavoro consisteva nella progettazione dell’architettura nazionale di cybersecurity e nella coordinazione delle azioni di mitigazione degli attacchi informatici che minacciavano la sicurezza nazionale.

Dal 2002 è professore alla Sapienza di Roma e ha anche diretto il primo centro di ricerca italiano su ‘Cyber Intelligence e Sicurezza Informatica’.

Insomma un esperto a tutto tondo che ha ricoperto in questi anni una carica importante ma perché questa decisione?

Nei giorni scorsi Baldoni è intervenuto in un convegno sulla cyber sicurezza sostenendone l’importanza nell’imprenditoria ma allo stesso tempo avvisando che bisogna creare una schermatura forte contro possibili attacchi internazionali.

Cosa è l’Acn

Chiamata anche con la sigla Acn, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si occupa di tutelare gli interessi nazionali del cyberspazio. Contribuisce allo sviluppo digitale del Paese grazie alla promozione di un quadro normativo coerente nel settore, inoltre esercita funzioni di ispezione e sanzioni.

Grazie a collaborazioni con organi internazionali analoghi l’Agenzia garantisce la sicurezza informatica supportando progetti nazionali ma anche extra territoriali, inoltre organizza percorsi di formazione che puntano a formare una nuova forza lavoro.

Importante anche l’attività di sensibilizzazione della cultura sulla cybersicurezza. Questo tema è relativamente nuovo e in effetti la stessa Acn è stata istituita nel giugno del 2021 quindi di tratta a tutti gli effetti di un passo verso la digitalizzazione di molti servizi.

Quando parliamo di cyber security intendiamo il campo che si occupa della sicurezza informatica, il quale comprende strumenti e tecnologie che proteggono i sistemi dagli attacchi esterni, in questo caso la Acn si occupa di questi dettagli ma in relazione al governo quindi ricopre un ruolo fondamentale.

L’Agenzia rileva tempestivamente le minacce e le elimina, implementando i sistemi di sicurezza e misure di protezione e controllo.

Il motivo di queste dimissioni non è chiaro, che forse ci sia una minaccia importante in questo campo o uno scandalo che uscirà a breve? Baldoni era stato nominato direttamente da Draghi ed era già stavo vice direttore generale dell’Intelligence e se guardiamo ad alcuni giorni fa in realtà qualche sentore di crisi c’era e forse questo abbandono non è poi così improvviso.

Sui social si leggeva fino a ieri di presunti attacchi hacker e intrusioni sui siti dei ministeri e del Consiglio Superiore della Magistratura. Per tale motivo è stata diramata un’allerta nazionale di massimo livello.

Lunedì c’è stata una rivendicazione di questi attacchi da parte del gruppo filo russo “NoName057”, che si sarebbe introdotto nel sito del ministero della Difesa, accedendo ad informazioni sensibili.

La minaccia è rimasta contenuta infatti le conseguenze non sono state gravi ma Baldoni probabilmente si è sentito in dovere di fare un passo indietro.