Roberta Capua, avete capito chi è il marito? Un personaggio molto importante

Roberta Capua è la bellissima ex Miss Italia e conduttrice di grande successo. Lo sapete che è sposata con un personaggio molto importante? Si tratta di lui. E chi lo avrebbe mai detto?

La bella conduttrice Rai e affermata giornalista, è in coppia da tanti anni con un uomo molto conosciuto in tutta Italia. Lo sapete che è proprio lui il suo famoso compagno?

Roberta Capua, la napoletana che ha fatto impazzire la televisione italiana

Classe 1968, Roberta Capua è sicuramente una delle donne oggi più belle e talentuose di cui il mondo dello spettacolo italiano può andare fiero. Entra a gamba tesa nell’universo scintillante della TV grazie alla sua partecipazione a Miss Italia: la corona più ambita d’Italia fu da lei vinta nel lontano 1986.

L’anno successivo, un altro traguardo importante per la napoletana che si classifica al secondo posto a Miss Universo. La sua bellezza mediterranea la porterà a sfilare sulle passerelle più importanti fino a entrare nel mondo della televisione.

Per tanti anni è stata il volto noto di alcuni dei programmi Rai più importanti come Unomattina e In famiglia. Nel 2004 la ritroviamo su Mediaset al timone di Buona Domenica, di Tutti pazzi per i reality e Sei un mito.

Per un po’ di tempo, la Capua si è allontanata dalla televisione per ritornare sul piccolo schermo del 2017, grazie al programma Celebrity MasterChef Italia che è stato vinto proprio da lei.

Ma qual è ragione per cui, per diverso tempo, la bella napoletana ha deciso di non lavorare più in tv? Per la sua famiglia. Dopo essere diventata mamma di Leonardo e una moglie, la Capua ha deciso di prendersi un po’ di tempo da dedicare ai suoi affetti. A proposito di famiglia, sapete chi è il marito? Proprio lui, un uomo molto conosciuto in tutta Italia.

Chi è il famoso marito della bella conduttrice

Roberta Capua è sposata da tanti anni con un uomo molto conosciuto, un personaggio di spicco in Italia: il suo nome è Stefano Cassoli. I due sono convolati a nozze nel 2011 e hanno un figlio, Leonardo, che è il loro gioiello più prezioso.

Roberta e Stefano si amano oggi come il primo giorno e sono una delle coppie più belle e durature del mondo dello spettacolo. Il successo del loro amore? Forse il fatto che Stefano Cassoli non appartiene al mondo dello spettacolo.

A differenza infatti di tante coppie nate in televisione o comunque davanti agli occhi dei telespettatori e che spesso sono alla mercé di chiacchiere, gossip e polemiche, Roberta Capua ha deciso di frequentare una persona che fosse completamente distante dal suo mondo.

Stefano Cassoli è infatti un conosciutissimo businessman del settore immobiliare, famoso soprattutto a Bologna, sua terra d’origine. La famiglia Capua-Cassoli vive nel bolognese, in una storica dimora.

Stefano è un imprenditore di grande successo, un uomo molto riservato, un adorabile papà e un marito fiero della sua Roberta che per lui e per il figlio, tempo fa, ha fatto una scelta importante: mettere da parte la sua carriera televisiva.

Oggi che Leonardo è cresciuto, Roberta però è ritornata in sella, felicissima di essere entrata nuovamente a far parte di quel mondo che per anni è stata la sua seconda famiglia. Certo, ricominciare dopo tempo non è semplice, lo ha ammesso proprio lei stessa in una recente intervista ma il pubblico non ha mai smesso di amarla e rientrare nelle case degli italiani è stato per lei semplicissimo.

Procede a gonfie vele l’amore tra Stefano e Roberta che non hanno mai vissuto nessun momento di crisi. I due sono felici più che mai e si amano come il primo giorno. Non si vedono spesso su Red carpet o a presentazioni di programmi ed eventi, entrambi tentano di proteggere la loro vita privata da gossip e pettegolezzi.