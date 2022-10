Blatte in casa, questa bellissima pianta a pochi euro le scaccia tutte

Esiste un tipo di pianta che non solo profuma la nostra casa ma evita che le fastidiosissime blatte entrino nelle nostre abitazioni, facendole scappare.



Durante le stagioni più calde camminando per le strade della nostra città mentre siamo indaffarati nelle faccende di tutti i giorni o stiamo camminando spensierati ci capita di fare degli incontri indesiderati.

Questi hanno a che fare con degli scarafaggi e in particolar modo con le blatte che attraversano il nostro percorso e spesso ci fanno sussultare per via della paura che possono salirci addosso.

Blatte, tipologie e caratteristiche

Quelle che comunemente conosciamo sono quelle marroni che sono definite come Blattelle Germaniche che infestano per l’appunto zone molto riscaldate e hanno una capacità di riproduzione frequente e veloce.

In estate, questo tipo di blatta la si può trovare facilmente negli ambienti esterni come giardini, discariche, parchi e cortili in quanto si riproduce e si annida nei posti con un alto tasso di umidità.

Inoltre, la si trova anche nei periodi meno caldi all’interno di ambienti riscaldati e dove è possibile procacciare del cibo quindi potremmo incontrarla nelle cucine domestiche, nelle mense, nei ristoranti e nei bar.

Questo è un vero e proprio problema dato che la blattella germanica infesta con il suo corpo e i suo escrementi cibi e superfici rilasciando dei virus patogeni che possono provocare malattie infettive e allergie.

Questo insetto non vola ma le ali si aprono solamente quando deve effettuare un salto da una superficie all’altra ma è opportuno cercare di non far in modo che entri in casa dato che ha la capacità di depositare ben 40 uova che si schiudono nel giro di una ventina di giorni.

La blatella germanica è onnivora e verace e quindi tende ad andare a procacciarsi sempre del cibo ed è lucifuga ossia ama muoversi di notte nutrendosi di sostanze zuccherine o di carcasse di altri insetti.

La pianta profumata che allontana le blatte

Per evitare che questo tipo di blatte e altri insetti simili possano entrare nella nostra abitazione possiamo tenere dentro casa una pianta che tende a scacciarle. Stiamo parlando della lavanda.

Celebre per il suo colore e i suoi fiori è una pianta che emana un profumo riconoscibile e piacevole ed è facilmente reperibile e non ha nessun problema sia con le alte che con le basse temperature.

Il suo profumo è considerato un vero e proprio repellente naturale contro questo tipo di blatte in quanto diversamente dall’essere umano, l’odore rilasciato che noi tanto amiamo è odiato da questi tipi di scarafaggi.

La lavanda necessita però di essere innaffiata con regolarità senza farlo in modo frequente, mentre il suo terreno tende a crescere in modo ottimale anche senza un accurata fertilizzazione.

Solitamente questo tipo di pianta viene esposta in zone soleggiate dove è consigliabile tenerla il più al lungo possibile all’interno di un vaso molto grande in modo che possa crescere senza problemi.

La lavanda però ha una particolarità, ossia quella di attirare le api ma non dobbiamo avere paura di questo in quanto questi insetti non sono pericolosi come in molti pensano ma anzi, avere della lavanda non fa altro che nutrire questi insetti e favorire il giusto funzionamento dell’ecosistema.

Le api vengono attratta dal profumo e dal colore della lavanda tant’è che viene considerata una pianta bee-friend (amica delle api) che è in grado di attrarre anche un altro tipo di insetti: le farfalle.

Coltivare quindi sul nostro balcone o sul nostro giardino delle lavande daremo un aiuto all’ambiente in quanto le api troverebbero una pianta ideale per poi andare ad impollinare gli altri fiori.

Inoltre, la lavanda non solo allontana gli scarafaggi ma anche zanzare, mosche, falene e pulci e pertanto è sempre consigliabile averne una davanti ai nostri balconi.