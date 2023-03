Rivoluzione WhatsApp, ad aprile cambia tutto: la novità spiazza milioni di utenti

Tra gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp, uno che permette di scoprire qualcosa di mai visto prima. Si tratta di un’incredibile novità: scoprire l’intestatario di WhatsApp.

Mark Zuckerberg e il suo team di esperti stanno pensando di cambiare completamente il volto WhatsApp. Ecco cosa vogliono introdurre, si tratta di una novità davvero attesissima da tutti gli utilizzatori del software di messaggistica istantanea.

I nuovi aggiornamenti dell’app di messaggistica istantanea

WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più usate al mondo. Sono milioni gli utenti che la utilizzano ogni giorno per motivi di svago e di lavoro.

L’applicazione viene aggiornata periodicamente per garantire la completa sicurezza dei suoi utenti e per rimanere al passo con le ultime novità della rete. Zuckerberg, infatti, non vuole che la sua app diventi obsoleta e per questo continua a informarsi per far sì che vada incontro alle esigenze degli utilizzatori.

Tra i nuovi aggiornamenti dell’app di messaggistica istantanea, ne compare uno che riguarda, in particolare, i gruppi di WhatsApp. Fino a ora, agli utenti è concesso entrare in qualsiasi gruppo, se in possesso del cosiddetto link di invito.

Questa caratteristica di WhatsApp, però, potrebbe presto cambiare: l’ultima parola starà soltanto agli amministratori, infatti, che potranno decidere di accettare o di rifiutare la richiesta di ingresso nel gruppo.

E questa non è l’unica novità: l’altra riguarda la versione di WhatsApp usata sul desktop di Windows. Una delle peculiarità dell’app era l’impossibilità di selezionare più messaggi all’interno di una chat.

La selezione veniva fatta dagli utenti per citare, rinviare o eliminare un messaggio. Adesso, però, potrebbe essere introdotta la selezione multipla su desktop, che invece è già presente su smartphone.

Ma un’altra novità incredibile riguarda ora la possibilità di scoprire l’intestatario di WhatsApp. Ecco che di seguito vi sveliamo tutte le novità riguardanti quest’incredibile aggiornamento.

Scoprire l’intestatario di WhatsApp

Quante volte vi sarà capitato di ricevere un messaggio su WhatsApp da parte di uno sconosciuto o in generale da un contatto che non avevate ancora salvato in rubrica.

Vi sarete chiesti chi fosse e lo avrete chiesto a lui, in attesa che vi rispondesse. E se non lo ha fatto? Magari avete copiato e incollato il suo numero su Internet, con la speranza di risalire al nome e al cognome del soggetto.

Con il nuovo aggiornamento di WhatsApp, queste azioni potrebbero non essere più necessarie, visto che si potrà scoprire l’intestatario di WhatsApp in maniera facilissima.

Gli sviluppatori dell’applicazione, infatti, hanno pensato di introdurre nell’ultimo aggiornamento una funzione di riconoscimento. Attualmente, la funzione è in fase di studi, ma sono tantissime le probabilità che verrà introdotta.

Sono molti, infatti, gli utenti che vogliono conoscere l’identità reale di molti dei contatti sconosciuti che scrivono loro o all’interno dei gruppi in cui si trovano, ogni giorno. Adesso potrebbe diventare possibile con il click su una semplice funzione.

Che il soggetto in questione venga salvato tra i contatti o meno, ciò non importa. L’identità deve essere palese per garantire a tutti gli utenti un utilizzo dell’applicazione in sicurezza.