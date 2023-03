Brindisi, bimbo di 3 anni esce di casa: salvato dai carabinieri

Un bambino di 3 anni è uscito di casa da solo di notte, a Brindisi, e solo l’intervento dei carabinieri ha scongiurato una tragedia.

I genitori stavano dormendo e non si sono accorti di nulla quando il piccolo in pigiama, è sceso in strada vagando per un po’ prima che un autotrasportatore si accorgesse di lui chiamando gli agenti.

Bambino da solo in strada a Brindisi

A Carovigno, in provincia di Brindisi, un piccolo di 3 anni è uscito dalla propria casa in pigiama, vagando per strada prima che un autotrasportatore lo notasse e chiamasse i carabinieri di zona per avvisarli.

I genitori erano a casa ignari del pericolo che stava correndo il bambino perché stavano dormendo, l’episodio infatti è avvenuto in piena notte. Erano le 4,30 di notte quando il bambino è riuscito ad arrivare alla maniglia della porta di casa arrampicandosi forse su una sedia ed è riuscito ad uscire.

Fuori non c’era nessuno perché l’ora era molto tarda, eccetto un camionista. L’incontro è stato provvidenziale, infatti l’uomo lo ha notato subito la strana presenza che di certo non si vede spesso. Il piccolo vagava tutto solo, forse ignaro del pericolo che stava correndo camminando a bordo strada. L’autotrasportatore ha fermato il suo mezzo e lo ha preso in braccio chiamando il 112.

L’intervento dei carabinieri

Gli agenti sono subito giunti nella zona di largo Machiavelli, dove è stato segnalato l’insolito avvistamento. Qui il bambino era tutt’altro che impaurito, anzi nel suo piccolo pigiamino e completamente scalzo, sembrava quasi divertito nel vedere che tutte quelle persone gli stavano intorno.

Dopo essere stato affidato ai sanitari del 118 per alcuni esami, sono scattate le ricerche dei genitori, grazie alla collaborazione della compagnia di San Vito dei Normanni. Il bambino era in buone condizioni di salute e non si era fatto male nel suo piccolo viaggio in autonomia.

È stato temporaneamente preso in custodia presso la caserma di Carovigno, dove gli sono stati dati dei giocattoli improvvisati ed è stato parcheggiato davanti ai programmi per bambini in tv, fin quando finalmente i genitori sono stati trovati e si sono precipitati in caserma.

Impauriti da quanto accaduto, poiché chiaramente sappiamo tutti che la storia poteva avere un epilogo tragico, hanno constatato con piacere che il piccolo fuggitivo stava bene.

Il lavoro per ritrovarli non è stato semplice, infatti i carabinieri del paese hanno svolto una ricerca casa per casa nella zona del ritrovamento, fino a scoprire chi era la sua famiglia. Gli agenti hanno anche accertato la dinamica dei fatti, sembra infatti che il bambino durante la notte si sia svegliato e abbia aperto da solo la porta, che in effetti era chiusa senza la mandata, poi si è allontanato.